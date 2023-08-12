Чому французи не гладшають: як встановити правильний режим харчування та не набирати вагу

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Режим харчування

Часто пацієнти (особливо пацієнтки) говорять про те, що контролюють добову калорійність харчування, але не худнуть.

Ми дійсно навчилися рахувати калорії, і це важливо. Енерговитрати повинні визначати якість і кількість їжі, що надходить до нашого організму.

Але що важливіше — прискіпливе рахування калорій чи режим харчування?

Саме РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ, і для цього багато наукових підтверджень.

Ми економимо час на нормальному сніданку, а потім організм не витримує довгий час і вимагає від нас перекусів.

Мнімальна кількість будь-якої їжі (не обов'язково це повинні бути прості вуглеводи), яка потрапляє в шлунок під час перекусів, викликає підвищення інсуліну.

А процес схуднення, спалювання накопичених жирових запасів відбувається саме в разі низького рівня інсуліну між прийомами їжі. І що більший проміжок часу між сніданком-обідом-вечерею, тим простіше підтримувати нормальну вагу або худнути, якщо в цьому є потреба.

Режим харчування може бути різним, але найкориснішим буде 2 або 3-разове харчування без перекусів.

3-разове харчування з двома перекусами та кефіром на ніч, який, на жаль, довго практикували в наших лікувальних відділеннях, ми повинні забувати.

Важливим є також фіксований час прийому їжі, бо необхідна синхронізація між командою, яка надходить із головного мозку (голод!), із роботою всіх органів і систем організму.

Активність метаболізму (розщеплення продуктів харчування) залежить від секреції ферментів, роботи гормонів, і вони будуть підготовленішими допомогти нам, якщо ми харчуємося в один і той же час.

Правильно організоване харчування дає чудовий результат! Фото: Getty Images

Правильно складений кожен прийом їжі (білки — жири — овочі (клітковина) — складні вуглеводи) надовго забезпечить почуття ситості й тривалу, як мінімум 4-5-годинну перерву вдень і 12-14 годин уночі між прийомами їжі (краще, якщо ця перерва буде ще довшою).

І зайві кілограми підуть безболісно, навіть якщо ми трошки перебрали тих калорій…

Уже другий рік спостерігаю, як харчуються французи.

Здається, зовсім "неправильний" сніданок, бо практично завжди це багет із вершковим маслом і конфітюром, кава, апельсиновий сік (співвідношення білки -жири-вуглеводи в середньому 8/36/56, мало білків, багато вуглеводів, але багет із пшениці твердих сортів, а отже, достатньо клітковини, та корисний жир — вершкове масло, який забезпечує енергією на довгий час).

І потім уже за обідом і вечерею вони вирівнюють необхідну добову кількість білків-жирів-вуглеводів. Я вже писала, що французи не демонізують так ГЛЮТЕН, як це роблять в Америці, а ось обід обов’язково буде своєчасним, і може, саме тому роками вироблена система травлення не дасть збій, коли за обідом на десерт буде калорійне, але ж таке смачне тістечко.

Але головне — у французів НЕМАЄ ПЕРЕКУСІВ!

Може, саме завдяки цьому вони є найстрункішими в Європі?!

Будьте здорові, і нехай скоріше настане мир і спокій на нашій українській землі!

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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