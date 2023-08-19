Корисний сніданок на вікенд. Як приготувати збалансовану "зелену" страву з оселедцем та салом
Якщо у вас на вихідних є час для приготування — причому зовсім небагато! — варто скуштувати страву, яку пропонує кардіологиня Наталія Циганкова. У ній — багато зелені та овочів, а також млинці з сиру та висівок, оселедець і, звичайно, сало!
Корисний сніданок у вихідний день, коли є час готувати!
Замість хліба — млинець:
2 яйця, 2 стол. ложки сиру, 3 стол. ложки висівок, побільше любої подрібненої зелені (у мене петрушка і листячко селери), сіль, перець за смаком.
Одержуємо 2 гарненьких млинця, підсмажених по декілька хвилин з обох сторін на оливковій олії, на порцію — 1.
Зелений салат плюс томати, оливки.
Салат з буряка з подрібненими волоськими горіхами.
Оселедець (по вмісту корисних речовин ніяк не поступається лососю).
І шматочок нашого українського сала, яке привезли з України і яке так добре піднімає настрій, бо то ж наше, своє…
На десерт кава з козячим сиром
Порахувала, звичайно ж, приблизно — і в мене вийшло 547 калорій і головне, це співвідношення:
- білки — 25% (яйце, сир, оселедець, горіхи);
- жири (корисні — оливкова олія, сало, горіхи) — 30%;
- вуглеводи — 45% (також корисні, висівки, овочі — а все це клітковина).
Гарних вихідних, смачного і будьте здорові!
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