Шоколадна дієта. Насправді не дуже смачно, але так корисно!

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Останнім часом активно обговорюються позитивні серцево-судинні ефекти від деяких продуктів харчування. На підставі науково підтверджених досліджень до них можна віднести чорний шоколад і какао.

Чорний шоколад, як і кава, містить теобромін і кофеїн, а значить, швидко покращує настрій і підвищує працездатність, стимулюючи вироблення ендорфінів — "гормонів щастя".

Флавоноїди, які у великій кількості містяться в чорному шоколаді, є потужними антиоксидантами, що позитивно впливають на в'язкість крові, знижують імовірність тромбоутворення, покращують ліпідний профіль і перешкоджають розвитку атеросклеротичного звуження судин.

Високий вміст калію, кальцію та магнію позитивно впливає на рівень артеріального тиску як у разі гіпертонії, так і в разі гіпотонії. Магній до того ж знімає стрес, позбавляє відчуття тривоги й допомагає впоратися з депресією.

Корисних властивостей шоколаду справді чимало, проте слід враховувати його високу калорійність.

У 100 грамах — мінімум 500 калорій, так що 25 г на день (чверть стандартної плитки) більш ніж достатньо, аби отримати дійсно користь.

Краще, якщо шоколад зʼїсти як десерт після обіду, тоді, коли маємо найбільше інсуліну.

Шоколад має бути гірким, мінімум 70% тертих какао-бобів (не плутати з какао-порошком). Читайте уважно етикетку. Якщо на першому місці стоїть цукор, це "неправильний" шоколад, бо всі вище перелічені корисні властивості не поширюються на білий і молочний шоколад, від якого більше шкоди, ніж користі.

Будьте здорові!

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