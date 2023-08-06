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Шоколадная диета. На самом деле не очень вкусно, но так полезно!

Врач-кардиолог Наталья Цыганкова рассказывает, почему шоколад должен быть горьким, а есть его лучше после обеда, от каких болезней может вылечить шоколад и как правильно читать этикетку от шоколадки.

Наталья Цыганкова
Наталья Цыганкова
Заслуженный врач Украины, кардиолог
eye 132
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Фото: pexels.com | Черный шоколад быстро улучшает настроение и повышает работоспособность
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В последнее время активно обсуждаются положительные сердечно-сосудистые эффекты от некоторых продуктов питания. На основании научно подтвержденных исследований к ним можно отнести черный шоколад и какао.

  • Черный шоколад, как и кофе, содержит теобромин и кофеин, а значит, быстро улучшает настроение и повышает работоспособность, стимулируя выработку эндорфинов — "гормонов счастья".
  • Флавоноиды, которые в большом количестве содержатся в черном шоколаде, являются мощными антиоксидантами, положительно влияют на вязкость крови, снижают вероятность тромбообразования, улучшают липидный профиль и препятствуют развитию атеросклеротического сужения сосудов.
  • Высокое содержание калия, кальция и магния положительно влияет на уровень артериального давления как при гипертонии, так и при гипотонии. Магний к тому же снимает стресс, избавляет от чувства тревоги и помогает справиться с депрессией.
  • Полезных свойств шоколада действительно немало, однако следует учитывать его высокую калорийность.

В 100 граммах — минимум 500 калорий, так что 25 г в день (четверть стандартной плитки) более чем достаточно, чтобы действительно получить пользу.

  • Лучше, если шоколад съесть как десерт после обеда — в то время, когда у нас больше всего инсулина.

Шоколад должен быть горьким, минимум 70% тертых какао-бобов (не путать с какао-порошком). Читайте внимательно этикетку. Если на первом месте стоит сахар, это "неправильный" шоколад, потому что все вышеописанные полезные свойства не распространяются на белый и молочный шоколад, от которого больше вреда, чем пользы.

Будьте здоровы!

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