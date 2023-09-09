Чем больше шагов — тем дольше жизнь. Почему ежедневная ходьба — лучшее лекарство

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Бесплатная превентивная медицина

Чем больше шагов в день, тем дольше будем жить.

Научных доказательств этому множество, и вот последний мета-анализ еще раз подтверждает, что имеем действенное бесплатное средство профилактической медицины, которое одинаково эффективно в любом возрасте, как у женщин, так и у мужчин.

Связь между ежедневным количеством шагов и смертностью по всем причинам и сердечно-сосудистой смертностью: мета-анализ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37555441/

Вывод: этот мета-анализ демонстрирует значительную обратную связь между ежедневным количеством шагов и смертностью от всех причин и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, причем чем больше, тем лучше по сравнению с пороговой точкой 3967 шагов/день для смертности от всех причин и только 2337 шагов для смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Простыми словами, чем больше ходишь, тем дольше живешь и меньше болеешь.

И не нужно тратить время и деньги на спортзал.

Конечно же, ходить не всегда хочется, тем более, сегодня — выходной и так хорошо полежать с книжкой в мягком кресле.

Но у меня есть надежный друг, который заставит шагать в любую погоду и каждый день. Если и у вас есть такой, то нам с вами повезло!

Несмотря на отсутствие научных доказательств, я считаю своего Джека моим собственным средством превентивной медицины, потому что уже тянет меня к двери, дописываю последнюю строчку и идем на прогулку!

Всем желаю тихого мирного вечера!

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