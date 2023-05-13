Уменьшить риск смерти. Как собака помогает человеку улучшить здоровье и забыть о хворях

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Благотворное влияние собак на самочувствие человека было использовано в медицине еще много лет назад.

Уже в 18 веке собак держали в некоторых психиатрических больницах, а позже в других, поскольку общение и уход за ними ускоряли выздоровление больных.

Собака — самое полезное для человека животное! Самое полезное для здоровья физического и ментального, в том числе и по сравнению с котами (извините любители котиков, с ними как раз у меня хорошие отношения, к сожалению, не сложились).

Физическая активность - один из многих бонусов, которые подарит вам собака. Фото: ScienceAlert

У владельцев собак снижается риск смерти от всех причин, особенно сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку общение с этими милыми, беззаветно преданными человеку животными снижает уровень кортизола, гормона стресса, а значит, и способствует снижению артериального давления. Когда собака с любовью и нежностью будет смотреть на нас, у нас растет уровень окситоцина. У собаки, кстати, тоже, когда мы ее гладим (вот такая полезная для обоих вещь). А окситоцин снижает уровень кортизола, уменьшает стресс, тревогу, расслабляет и успокаивает.

Повышение физической активности, к которому просто "принуждают" нас наши маленькие (и не очень) друзья, также способствует нормализации АД, контроля веса, а значит, и предупреждает ожирение и сахарный диабет 2-го типа. У меня есть собственный опыт! Когда в определенном возрасте я начала стремительно набирать вес и тщательный подсчет калорий и такое правильное питание не дали никакого результата, в нашей семье появилась служебная собака, которая в прямом смысле этого слова спасла меня от ожирения, заставляя каждое утро проходить до 5 км.

Важное значение имеет влияние собак на психологическое состояние людей, уменьшается чувство одиночества, снижается риск депрессии, улучшаются социальные контакты и общение с другими людьми. Собачники в своем микрорайоне обычно активно взаимодействуют и не только на собачьи темы.

Для детей собаки – отличные воспитатели, потому что учат доброте, сочувствию, улучшают внимательность, наблюдательность, снижают импульсивность. Есть доказательства, что общение с собакой в детстве снижало риск развития таких серьезных заболеваний, как шизофрения и биполярное расстройство у детей, которые этому подвержены. И не нужно бояться инфекций, которые собаки могут принести с собой. Разнообразная микрофлора закаляет, уменьшает уровень хронического воспаления и риск многих заболеваний (астма, экзема, аллергия).

Владельцы собак почтенного возраста на 30% реже обращаются за медицинской помощью, поскольку животные заставляют их больше двигаться. Забота о животном заполняет день и помогает понимать свою значимость и необходимость в таком возрасте.

Собака формирует привязанность, ритуал ухода, что важно для поддержания режима дня, сна, своевременного питания.

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