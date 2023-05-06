Ходите на здоровье. Почему простое передвижение приносит огромную пользу организму

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Все мы знаем о пользе физической активности не только для хорошего самочувствия, а главное — для профилактики всех заболеваний, но всегда находим оправдание нашей лености, то времени нет, то погода плохая, то спортивный зал либо далеко, либо абонемент недешевый.

Но есть совсем недорогой способ заняться спортом!

А погода… У природы нет плохой погоды, нужно только одеться правильно.

Проанализировав далекое прошлое наших предков, которые неделями охотились на "мамонта", проходя и пробегая большие расстояния, можно сделать вывод, что наиболее полезной для нас является регулярная физическая активность с умеренной интенсивностью, при которой работают все группы мышц.

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Активным можно считать человека, который проходит 7 тысяч шагов в день Фото: BBC

Конечно же, это ХОДЬБА, спортивная или скандинавская. Последняя особенно эффективна в зрелом возрасте, поскольку палки позволяют снимать напряжение с позвоночника и суставов, препятствуют падению, контролируя координацию движений и об этом я напишу позже.

ХОДЬБА:

стимулирует кровообращение, значительно ускоряет "пробег" крови по сосудам, а значит, улучшает обмен веществ, тем самым работу всех органов и тканей, что приводит к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;

играет значительную роль в энергетическом обмене, регулирует аппетит, улучшает пищеварение, помогает не только поддерживать нормальный вес, но и предотвращает развитие ожирения, диабета, благоприятно влияет на обмен липидов, увеличивая "хороший" холестерин и снижая "плохой";

повышает иммунитет, снижает риск развития рака молочной железы и рака толстой кишки;

поддерживает хорошее настроение, повышает умственную работоспособность;

оказывает мощное антидепрессивное действие, является лучшим лекарством от стресса, помогает избежать одиночества (во время пешеходных прогулок легко устанавливаются новые социальные контакты);

улучшает кровообращение органов малого таза, предупреждает их заболевание, улучшает сексуальную активность.

Активным можно считать человека, который проходит 7 тысяч шагов в день, высокоактивным — 10 тысяч.

Легко контролировать себя, установив приложение в смартфоне.

Важно