30 граммов орехов творят чудеса. Чем полезен для организма этот удивительный продукт

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Посещение воскресного рынка — это не только закупки на неделю, это еще и довольно приятное общение с продавцами и усовершенствование французского языка!

А если еще и продавец такой молодой и разговорчивый...

Задаю множество вопросов и сама рассказываю ему, какой у него полезный товар.

Многочисленные исследования подтверждают пользу орешков, ежедневное их потребление до 30 г. ассоциируется с 30% снижением риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Орехи полезно включить в питание, как источник белка и полезных жиров, особенно тем, кто не ест мяса.

содержание ненасыщенных жирных кислот достигает 65%! Больше только в жирной морской рыбе и семенах чиа;

орехи долго перевариваются и на длительное время дают ощущение сытости;

в связи с высоким содержанием жиров (60,8 г. в 100 г.), белка (16,2 г.), клетчатки (6,1 г.) и низким содержанием углеводов (1,1%) не вызывают значительные колебания инсулина, могут присутствовать в рационе больных сахарным диабетом и с инсулинорезистентностью.

Бразильский орех, фисташки, миндаль, пекан — все они полезны, но я хочу остановиться именно на грецком орехе.

Деревья, дающие эти чудодейственные плоды, давно растут на территории нашего государства, а значит, наш желудочно-кишечный тракт приспособлен к их усвоению, в отличие от "заморских" родственников. Да и по цене они доступны, если орех не растет у вас на даче или приусадебном участке.

У меня растут целых 2!

Правда, мои соседки-белочки большую часть урожая забирают... Ну а остатком я с ними всегда делилась зимой, подкладывая в специально подвешенную на дереве кормушку.

Как они там без меня сейчас?!

В грецком орехе более 30 минералов, витаминов и нутриентов! Все и не перечислишь в одном сообщении.

Железо — поможет при анемии, цинк и йод — профилактика и лечение заболеваний щитовидной железы, калий и магний — нормализуют артериальное давление, антиоксиданты замедляют процессы старения, повышают иммунитет, противостоят воспалительным и онкологическим заболеваниям.

Орехи можно использовать для перекусов, если уже есть потребность в этом, соединив их с овощами (стебли сельдерея, болгарский перец, огурец). Именно с овощами, а не с медом и сухофруктами, потому что сочетание жира, которого очень много в орехах, и сахара не является полезным, я уже писала об этом.

Масло грецкого ореха является основой многих салатных заправок.

Полезно активировать орехи перед потреблением (замочить на ночь и затем просушить в духовке при низкой температуре).

И несмотря на всю пользу, ограничиваем суточное потребление до 30 г., так как это слишком калорийный продукт.

Будьте здоровы, дорогие мои, остаюсь с вами.

Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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