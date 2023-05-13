Думки
Зменшити ризик смерті. Як собака допомагає людині покращити здоров'я та забути про хвороби
Мати вдома собаку — не лише емоційне задоволення, а й багатостороння практична користь для здоров'я і самопочуття. Це пояснює медикиня Наталія Циганкова
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Благотворний вплив собак на самопочуття людини був використаний у медицині ще багато років тому.
Уже у 18 столітті собак тримали в деяких психіатричних лікарнях, а пізніше в інших, оскільки спілкування і догляд за ними прискорювали одужання хворих.
Собака — найкорисніша для людини тварина! Саме найкорисніша для здоров'я фізичного та ментального, зокрема й порівняно з котами (бачте любителі котиків, з ними якраз у мене добрі стосунки, на жаль, не склалися).
- У власників собак знижується ризик смерті від усіх причин, особливо від серцево-судинних захворювань, оскільки спілкування з цими милими, беззавітно відданими людині тваринами знижує рівень кортизолу, гормону стресу, а значить, і сприяє зниженню артеріального тиску. Коли собака з любов'ю та ніжністю дивитиметься на нас, у нас зростає рівень окситоцину. У собаки, до речі, теж, коли ми її гладимо (ось така корисна для обох річ). А окситоцин також знижує рівень кортизолу, зменшує стрес, тривогу, розслаблює та заспокоює.
- Підвищення фізичної активності, до якого просто "примушують" нас наші маленькі (і не дуже) друзі, також сприяє нормалізації артеріального тиску, контролю ваги, а значить і попереджає ожиріння та цукровий діабет 2-го типу. Маю власний досвід! Коли в певному віці я почала стрімко набирати вагу та ретельний підрахунок калорій і таке правильне харчування не дали жодного результату, у нашої сім'ї з'явився службовий собака, який у прямому сенсі цього слова врятував мене від ожиріння, змушуючи щоранку проходити до 5 км.
- Важливе значення має вплив собак на психологічний стан людей, зменшується почуття самотності, знижується ризик виникнення депресії, покращуються соціальні контакти та спілкування з іншими людьми. "Собачники" у своєму мікрорайоні зазвичай активно взаємодіють і не лише на "собачі" теми.
- Для дітей собаки — відмінні вихователі, бо вчать доброті, співчуттю, покращують уважність, спостережливість, знижують імпульсивність. Є докази, що спілкування із собакою в дитинстві знижувало ризик розвитку таких серйозних захворювань, як шизофренія і біполярний розлад у дітей, які до цього схильні. І не потрібно боятися інфекцій, які собаки можуть принести із собою. Різноманітна мікрофлора загартовує, зменшує рівень хронічного запалення та ризик багатьох захворювань (астма, екзема, алергії).
- Власники собак поважного віку на 30% рідше звертаються за медичною допомогою, оскільки тварини змушують їх більше рухатися. Турбота про тварину заповнює день і допомагає розуміти свою значущість та необхідність, корисні у такому віку.
Собака формує прихильність, ритуал догляду, що важливо для підтримки режиму дня, сну, своєчасного харчування.Важливо
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