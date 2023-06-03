Жевать, чтобы оставаться стройным: простые правила, которые помогут пищеварению

Related video

На этой неделе прошел Всемирный день здорового пищеварения.

От чего зависит здоровое пищеварение? Конечно, от скоординированной работы всего желудочно-кишечного тракта.

И само жевание играет одну из главных ролей в этом процессе.

О ЖЕВАНИИ

Я уже писала о том, что тщательное пережевывание пищи имеет большое значение для здоровья всего желудочно-кишечного тракта, поскольку слюна содержит много ферментов, которые уже в полости рта расщепляют еду и облегчают дальнейшую работу желудка, кишечника и других "участников" процесса пищеварения.

Кроме этого, ЖЕВАНИЕ оберегает нас от переедания, а значит, и от нежелательного набора веса и ожирения.

Процесс жевания увеличивает расход энергии, связанную с расщеплением пищи, и улучшает перистальтику кишечника, что приводит к увеличению выделения тепла в организме (индуцированный диетой термогенез).

Во время еды не стоит отвлекаться на посторонние занятия Фото: pexels.com

Но факторы, лежащие в основе этого теплогенерирующего эффекта жевания, оставались недостаточно изученными.

Исследование ученых из Университета Васеда, Япония показало, что оральные раздражители при пережевывании пищи как раз и смогут помочь организму предотвратить ожирение, которое является причиной сердечно-сосудистых заболеваний (поэтому об этом говорю я, кардиолог).

Исследователи обнаружили, что термический эффект зависит от продолжительности жевания, то есть чем дольше и тщательнее мы работаем зубами, тем больше энергии уходит на этот процесс и мы уже начинаем терять калории, полученные с едой.

С длительностью вкусовой стимуляции и жевания увеличивались газообмен и окисление белков, а также кровоток в брюшной артерии.

Поскольку эта артерия снабжает кровью органы пищеварения, перистальтика верхних отделов желудочно-кишечного тракта также увеличивалась во время жевания.

Жесткая еда — более здоровая, вкусная и полезная! Для здоровья зубов, для иммунитета, для формирования лицевого скелета у маленьких детей.

Тщательное пережевывание повышает стрессоустойчивость, снижая уровень гормонов стресса адреналина и кортизола. Если мы едим спокойно, без телевизора, телефона и других устройств.

Но, к сожалению, в последние годы мы употребляем все больше готовой, измельченной пищи.

В моду вошли смузи, пюре вместо цельных фруктов и овощей, котлеты и другие переработанные продукты из мяса и рыбы.

⠀

Очень надеюсь, что результаты исследования коллег из Японии помогут всем нам питаться более качественно.

Важно