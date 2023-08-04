Запрет снят: Украина разрешила ввоз польской курятины и яиц из Польши

В середине июля на птицефабрике в Польше обнаружили болезнь Ньюкасла, из-за чего уже на следующий день Украина запретила ввоз польской курятины и яиц.

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Украина признала регионализацию болезни Ньюкасла и разрешила ввоз польских продуктов птицеводства. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Польши 4 августа.

По сообщению ведомства, решение по этому поводу вынесено 4 августа 2023 года компетентной украинской службой.

"Снят запрет на импорт инкубационных яиц, живой птицы и необработанных продуктов и сырья из птицеводства, за исключением территорий, пораженных вирусом болезни Ньюкасла, определенных компетентным органом Республики Польша", — отмечается на сайте польского ведомства.

Согласно сообщению, ограничения Украины не распространяются на продукцию, которая прошла обработку, и гарантирует уничтожение вируса, согласно требованиям к ввозу на таможенную территорию Украины.

Почему Украина прекратила импорт курятины и яиц из Польши

12 июля на птицефабрике в Подляском воеводстве Польши подтвердили вспышку болезни Ньюкасла на ферме, где содержалось 43 410 кур. Это первый случай в стране за 49 лет.

На следующий день Украина запретила импорт инкубационных яиц, живой птицы, необработанных продуктов и сырья. 13 июля соответствующее распоряжение издал главный государственный ветеринарный инспектор, о чем 15 июля проинформировала пресс-служба восточного межрегионального управления Госпродпотребслужбы Украины.

Власти Польши неоднократно обращались к Минагрополитики с просьбой разрешить экспорт этой продукции в Украину, оставив запрет на поставки только для регионов, где выявлено заболевание. Ограничения Украины на импорт польской продукции активно использовала ультраправая польская партия "Конфедерация", говоря о нечестных шагах со стороны Украины.

Болезнь Ньюкасла, является опасным вирусным заболеванием птиц и напоминает высокопатогенный птичий грипп. Смертность от нее составляет 100%.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, когда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна.

Напомним, 19 июля Фокус писал, что транзит украинского зерна через страны Европы — один из вариантов ответа на выход РФ из "зерновой сделки".