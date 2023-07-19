Железная дорога и Дунай: Африка получит дорогое украинское зерно из Европы, - аналитики

Транзит украинского зерна через страны Европы — один из вариантов ответа на выход РФ из "зерновой сделки". Учитывая что вывоз через румынский порт Констанца обходился Украине намного дороже, чем по Черному морю, стоит ожидать увеличения стоимости зерна на конечных рынках до 100 долларов на тонне.

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Хорватия предлагает свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского продовольствия, в качестве альтернативны через блокирование Россией "зерновой инициативы". Об этом заявил госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 19 июля.

"Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море – это один из возможных альтернативных маршрутов", – сказал он.

Между тем, польские власти объявили о намерении держать свои границы запертыми для украинского зерна. Премьер-министр Матеуш Моравецкий добавил, что Польша будет действовать жестко и намерена заставить Евросоюз продлить запрет на импорт украинской сельхозпродукции.

"15 сентября мы должны открыть границы для зерна из Украины. Мы не откроем. Либо Евросоюз продлит запрет, либо мы сделаем это сами, чтобы защитить польского фермера", — заявил Моравецкий.

Евросоюз, по данным агентства Reuters, увеличивает перевозки зерна из Украины автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход России из черноморской "соглашения". Высокопоставленный представитель ЕС заявил о поддержке усилий Турции и ООН по возвращению России к "сделке".

Логистическое кольцо сужается: как расширить пути вывоза зерна из Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД работать с партнерами для увеличения давления на Россию и поиска путей экспорта зерна. В свою очередь военные должны усилить защиту людей и портовой инфраструктуры.

Расширять наземные экспортные маршруты планируется за счет авто- и железнодорожных путей через соседей Украины по ЕС и Молдову, уточнил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Из Украины сейчас вывозят треть объема экспортного зерна. Правда, маршрут стал сложнее: автомобилями, по рекам или железным дорогам, отмечает в беседе с Фокусом координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

"Все три пути последние годы расширялись и просчитывались. Соседние европейские страны расширяли возможности портов. По морю зерно поедет в Турцию, страны Ближнего Востока и Африку. Логистическое кольцо будет сужаться, ведь порты ЕС перевозят продукцию своих стран", — рассказал Гетман.

Кабинет Министров заявил о создании фонда страхования от рисков для перевозчиков, которые согласятся вывозить зерно под угрозой обстрелов России. Власти предусмотрели для фонда 20 миллиардов гривен. Гетман уверен, что найдутся собственники суден, готовые работать в опасных условиях.

С учетом снижения экспортной выручки от энергоносителей, аграрный вывоз приобретает значение для россиян. Москва заинтересована в экспорте 50-60 млн тонн зерновых, сказал Фокусу экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Страны Европы пока не запретили транзит украинского зерна, одним из вариантов может быть вывоз через румынский порт Констанца.

"В прошлом году он обходился фермерам очень дорого – до 100 долларов на тонне. Констанца не могла принять весь объем грузов из Украины, этот порт нуждается в перестройке. Властям следовало сконцентрироваться на строительстве транспортных коридоров "Днепр-Гданьск" и "Николаев-Констанца" еще в 2022 году", — заметил эксперт.

Отсутствие прямого выхода к Черному морю увеличит стоимость зерна на конечных рынках в сравнении с прошлым годом на 50-100 долларов на тонне, спрогнозировал Шапран.

Вывоз зерна по Дунаю

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил о возможном продолжении работы "зернового коридора" вопреки действиям России. Физически корабли могут проходить из портов Одессы через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции, но никто не даст гарантий, что РФ не будет атаковать их, добавил он.

Поскольку Украина, Турция и ООН не вышли из этой инициативы, она продолжает действовать для сторон, говорит эксперт.

Украинские производители делают основную ставку на вывоз продукции по Дунаю — отгружать зерно можно в портах Измаила и Рени, пишет DW.

Чтобы добраться до Черного моря, судам нужно пройти по Сулинскому каналу или устью Быстрому. Оба канала не предусмотрены для прохождения большегрузных судов, поэтому Украина разработала проект "якорных стоянок", чтобы большегрузные суда могли вывозить зерно по Дунаю, не садясь на мель.

В Мининфраструтуры Украины отмечают, что главная проблема для железнодорожного экспорта в ЕС — это разная ширина железнодорожных путей. В Украине она составляет 1520 мм, а в ЕС — 1435 мм. Полный состав для Украины — это 45 грузовых вагонов, а в Европе — 25. Исходя из этого, на границе придется оставить половину вагонов.

Отметим, что Турция может отказаться от идеи сопровождения украинских судов в рамках "зерновой инициативы". Анкара не захочет рисковать своими кораблями ради помощи Киеву.

Кремль предупреждал о рисках в зоне портов на юге Украины, которые приближены к району боевых действий. Путин пока не собирается говорить с Эрдоганом насчет "зерновой сделки".