"Зерновая сделка" без России: в соглашении сомневается еще одна страна, — Bloomberg

Пока украинские власти продолжают работать над тем, чтобы организовать работу "зернового коридора" без России, страховщики и грузоотправители не верят в успех.

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Турция, скорее всего, откажется от идеи сопровождать суда с украинским продовольствием в рамках "зерновой инициативы". Причина: выход из соглашения России, пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что после отказа продлевать сделку, Москва отозвала гарантии безопасности судоходства. А в офисе совместного управляющего директора греческой компании Doric Shipbrokers SA Василиса Муиса, чья компания ранее контролировала отправку судов по "зерновому коридору" считают, что теперь "ни один здравомыслящий владелец не обратится туда без страхования".

Теперь, по словам гендиректора HarvEast Holding Дмитрий Скорняков, Украине обязательно нужно заручиться поддержкой Турции. По информации журналистов, Скорняков предположил, что военное сопровождение со стороны Турции может быть использовано для судов, которые заходят и выходят из украинских портов.

В то же время чиновник, знакомый с ситуацией рассказал журналистам, что это был бы очень рискованный шаг для Турции, поэтому власти вряд ли на такое согласятся. Он добавил, что Турция не захочет рисковать своими кораблями, чтобы помочь судам из Украины. Вместо этого Турция, вероятно, сосредоточится на перезапуске соглашения с участием России.

Почему Россия вышла из "зерновой сделки"

О нежелании продлевать соглашение, действовавшее до 17 июля, днем ранее заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. При этом Россия и так регулярно угрожала не продлить действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, которые были посредниками договоренности.

До нападения России в феврале 2022 года около трех четвертей украинского производства зерна экспортировалось в Европу, Китай и Африку, при этом подавляющее большинство зерновых и масличных культур вывозилось из черноморских портов нашей страны.

Отметим, что 18 мая, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что "зерновая сделка" не предусматривает выполнения требований РФ. По словам дипломата, по вопросам, инициированным Москвой, сейчас идут дискуссии. Зерновое соглашение подписывалось ООН с Россией именно в таком формате.

Добавим также, что в Москве уже угрожают последствиями, если "зерновая сделка" продолжится без участия РФ.