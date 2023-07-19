"Зернова угода" без Росії: в угоді сумнівається ще одна країна, — Bloomberg

Поки українська влада продовжує працювати над тим, щоб організувати роботу "зернового коридору" без Росії, страховики і вантажовідправники не вірять в успіх.

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Туреччина, найімовірніше, відмовиться від ідеї супроводжувати судна з українським продовольством у рамках "зернової ініціативи". Причина: вихід з угоди Росії, пише агентство Bloomberg.

Повідомляється, що після відмови продовжувати угоду, Москва відкликала гарантії безпеки судноплавства. А в офісі спільного керуючого директора грецької компанії Doric Shipbrokers SA Василіса Муїса, чия компанія раніше контролювала відправлення суден "зерновим коридором", вважають, що тепер "жоден розсудливий власник не звернеться туди без страхування".

Тепер, за словами гендиректора HarvEast Holding Дмитра Скорнякова, Україні обов'язково потрібно заручитися підтримкою Туреччини. За інформацією журналістів, Скорняков припустив, що військовий супровід з боку Туреччини може бути використано для суден, які заходять і виходять з українських портів.

Водночас чиновник, знайомий із ситуацією, розповів журналістам, що це був би дуже ризикований крок для Туреччини, тому влада навряд чи на таке погодиться. Він додав, що Туреччина не захоче ризикувати своїми кораблями, щоб допомогти суднам з України. Натомість Туреччина, ймовірно, зосередиться на перезапуску угоди за участю Росії.

Чому Росія вийшла із "зернової угоди"

Про небажання продовжувати угоду, що діяла до 17 липня, днем раніше заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков. При цьому Росія і так регулярно погрожувала не продовжувати дію зернового коридору, незважаючи на заклики ООН і Туреччини, які були посередниками домовленості.

До нападу Росії в лютому 2022 року близько трьох чвертей українського виробництва зерна експортувалося до Європи, Китаю та Африки, водночас переважну більшість зернових і олійних культур вивозили з чорноморських портів нашої країни.

Зазначимо, що 18 травня, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що "зернова угода" не передбачає виконання вимог РФ. За словами дипломата, з питань, ініційованих Москвою, зараз тривають дискусії. Зернова угода підписувалася ООН з Росією саме в такому форматі.

Додамо також, що в Москві вже погрожують наслідками, якщо "зернова угода" продовжиться без участі РФ.