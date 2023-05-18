"Зернова угода" не передбачає виконання вимог РФ, – посол

За словами дипломата Василя Боднара, з питань, ініційованих Москвою, зараз точаться дискусії. Зернова угода підписувалася ООН із Росією саме у такому форматі.

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У "зерновій угоді" не передбачено задоволення будь-яких потреб Росії. Порушені Кремлем питання щодо роботи аміакопроводу та зняття санкцій з банків РФ зараз обговорюються. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу у медіацентрі "Україна — Укрінформ".

"У самій угоді не передбачається задоволення жодних потреб Росії. Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки. Те, що Росія намагається зараз "причепити", це питання, пов'язані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій із банків та організацій, що займаються торгівлею зерном та добривами. Ці питання поки що перебувають у дискусії", — сказав посол.

За його словами, Організація об'єднаних націй підписала з Російською Федерацією угоду та відповідний меморандум про сприяння у розв'язанні цих питань.

"Тому дискусії з приводу тих вимог продовжуються, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ щодо неї був підписаний саме у такому форматі", — наголосив Боднар.

Нагадаємо, 17 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що зернова угода, яка дозволить Україні продовжувати експорт зерна через порти в Чорному морі, продовжено на два місяці.

8 травня в "Укрзалізниці" закликали призупинити відвантаження зерна до порту Ізмаїл на місяць. Ці заходи пов'язані з великим скупченням завантажених вагонів.