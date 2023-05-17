"Російські друзі не проти": зернову угоду продовжено на два місяці, — Ергодан

Як заявив президент Туреччини, турецькі судна в межах експортної "зернової угоди" зможуть заходити до портів Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області. В МЗС РФ інформацію підтвердили.

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Зернову угоду, яка дозволить Україні продовжувати експорт зерна через порти у Чорному морі, продовжено на два місяці. Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 17 травня, повідомляє Anadolu.

За його словами, турецькі судна в межах "зернової угоди" зможуть заходити до портів Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області. Ердоган підкреслив, що "російські друзі не заважатимуть дії угоди".

"Наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія. Ми вдячні їм за це", — заявив президент Туреччини.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що зернову угоду продовжено.

Про продовження угоди раніше повідомляли турецькі чиновники на умовах анонімності, проте українська сторона ще не підтверджувала досягнення домовленостей.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 27 квітня поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним по телефону.

До речі, у Туреччині підрахували всі бюлетені на президентських виборах, які відбулися 14 травня. Жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, тому в країні відбудеться другий тур 28 травня.