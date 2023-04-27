Ердоган провів переговори з Путіним на тлі чуток про інфаркт: що обговорювали президенти

За даними журналістів, під час телефонної розмови обговорювалися війна в Україні, "зернова угода" та будівництво АЕС "Аккую", в якому бере участь Росія. Також Ердоган проявив бажання особисто зустрітися із главою Кремля.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 27 квітня поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним телефоном. Про це повідомляє турецький телеканал RTR Herber.

У матеріалі йдеться про те, що політики обговорили війну в Україні, а також чорноморську зернову угоду. Ердоган зазначив, що нові ініціативи можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу. Щоправда, про які саме ініціативи говорили лідери — не уточнюється.

Крім того, обговорили також будівництво атомної електростанції "Аккую" у Туреччині.

"Під час розмови президент Ердоган подякував президентові Росії Путіну за його внесок у будівництво АЕС "Аккую", де сьогодні відбудеться перша церемонія доставки ядерного палива", — йдеться в повідомленні.

Також телеканал опублікував фото, на якому Ердоган розмовляє з Путіним по телефону.

Ердоган поговорив із Путіним

Крім того, як пишуть російські ЗМІ, цього ж дня Ердоган взяв участь в онлайн-церемонії доставки ядерного палива на АЕС "Аку". Він під'єднався до Путіна за допомогою відеозв'язку. Путін заявив Ердогану, що РФ робитиме все можливе, щоб задовольнити потреби Туреччини у природному газі. Сам Ердоган заявив, що сподівається зустрітися з Путіним особисто.

Що таке АЕС "Аккую"

Атомна електростанція, що будується на середземноморському узбережжі Туреччини. Її будують за російським проєктом, який враховує зведення чотирьох енергоблоків. Очікується, що станція видаватиме 10% енергії від загальних потреб країни.

Нагадаємо, що представники Ердогана спростували чутки про інфаркт. Спікер турецького лідера та представники його партії стверджують, що Ердоган продовжить участь у передвиборчій кампанії та повернеться до виконання обов'язків через день.

Також повідомлялося, що 26 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у президента Туреччини Реджепа Ердогана стався інфаркт у прямому ефірі і що він перебуває в лікарні у тяжкому стані після серцевого нападу.