Це дезінформація: представники Ердогана спростували чутки про інфаркт

Спікер турецького лідера та представники його партії стверджують, що Ердоган продовжить участь у передвиборчій кампанії та повернеться до виконання обов'язків через день.

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Представники партії президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана спростували чутки про те, що причиною його нездужання став інфаркт. Про це повідомляє агентство Anadolu.

За словами заступника керівника і представника Партії справедливості та розвитку Омера Челіка, у мережі зараз поширюються "аморальні хибні новини" про здоров'я турецького лідера.

Челік подякував усім, хто побажав голові Туреччини одужання і заявив, що Ердоган продовжує виконання своїх посадових обов'язків і після паузи в один день планує повернутися до запланованого графіку.

Також керівник пресслужби Ердогана Фахреттін Алтун спростував повідомлення з припущеннями про те, що президент взяв паузу у передвиборчій кампанії в зв'язку з його госпіталізацією нібито через інфаркт. Алтун навів у своїй публікації в Twitter кілька прикладів таких повідомлень.

"Рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви про здоров'я президента… Президент візьме участь у завтрашньому відкритті атомної електростанції в режимі відеоконференції. Жодна дезінформація не змінить той факт, що турецький народ – зі своїм лідером. Ердоган та його партія прямують до перемоги на виборах 14 травня", – зазначив спікер.

Нагадаємо, 26 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у президента Туреччини Реджепа Ердогана стався інфаркт у прямому ефірі, і що він перебуває в лікарні у тяжкому стані після серцевого нападу.

Крім того, того ж дня стало відомо, що Тайїп Ердоган запланував на четвер телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.