У президента Туреччини Реджепа Ердогана стався інфаркт у прямому ефірі, — ЗМІ (відео)

У турецьких ЗМІ шириться інформація, що Реджеп Ердоган перебуває у лікарні у важкому стані після серцевого нападу. Офіційної інформації про стан здоров'я президента не надходило.

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Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану раптово стало зле просто під час прямого ефіру, на якому він був присутній. За інформацією ЗМІ, у нього стався інфаркт міокарда. Про це повідомляє турецьке видання AVAZTÜRK.

Ердоган був гостем прямого ефіру на Ülke TV 25 квітня. Він відповідав на питання ведучого, аж раптом зупинився. Побачивши, що президенту погано і він не може говорити, ведучий запанікував і програму миттєво перервали.

Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі в Ердогана стався серцевий напад.

Пряма трансляція відновилася за 10 хвилин. Ердоган перепросив в аудиторії за те, що йому стало зле.

"Вчора і сьогодні була важка робота. Тому я захворів на шлунковий грип. Якоїсь миті я подумав, чи не буде це неправильно сприйнято, якщо ми скасуємо програму. Прошу вибачення у вас і наших глядачів", – сказав він.

Потім Ердоган відповів ще кілька запитань, після чого завершив передачу.

Повідомляється, що на місце події негайно приїхала швидка допомога, й Ердогана доправили до найближчої лікарні.

Тим часом у мережах поширюється інформація, що чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган переніс великий інфаркт, перебуває у важкому стані і, можливо, його кандидатуру буде знято з передвиборчих перегонів.

Офіційних коментарів, що у президента Туреччини стався інфаркт, не було.

Наступного дня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив у своєму твіттері, що скасував поїздку в кілька турецьких міст у межах передвиборчої кампанії у зв'язку зі станом здоров’я.

"Я хотів би подякувати кожному члену моєї благородної нації, кожному з моїх братів і сестер, які передали свої побажання та молитви за незначні незручності, які я мав під час ефіру через мою зайнятість роботою. Буду відпочивати вдома за порадами наших лікарів. На жаль, ми не зможемо зустрітися сьогодні з моїми братами з Кириккале, Йозгата і Сіваслі", – написав Ердоган

Президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня. Основним опонентом чинного президента Ердогана — єдиного кандидата від "Республіканського альянсу" є єдиний кандидат від опозиційного "Народного альянсу" Кемаль Киличдароглу. За даними Areda, Ердоган може отримати 51,4% голосів, а Киличдароглу — 41,8%.

Нагадаємо, що Туреччина закликала Україну й РФ якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб уникнути жертв серед мирного населення під час війни. Для цього пропонується період від 3 до 5 років.

21 квітня міністр закордонних справ Туреччини дав зрозуміти, що попри підтримку України, Туреччина ставить власні інтереси понад усе.