Три чи п'ять років переговорів: Туреччина запропонувала свій варіант завершення війни в Україні (відео)

В Ердогана заявили про готовність Анкари стати посередником у врегулюванні військового конфлікту, а головний конкурент турецького лідера на майбутніх президентських виборах Кемаль Киличдароглу пообіцяв завершити війну в Україні, якщо стане лідером держави.

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Туреччина закликала Україну й РФ якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб уникнути ще тисячі жертв серед мирного населення під час бойових дій. Про це у прямому ефірі заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин у середу, 26 квітня.

"Давайте проведемо мирні перемовини до того, як загинуть тисячі людей. Головне — зупинити кровопролиття. Обговоримо можливості просування діалогу з урахуванням нинішньої ситуації", — сказав Калин.

За словами політика, мирні переговори між двома державами, що воюють, з посередництвом третіх країн допоможуть створити глобальний простір безпеки.

"Зупинімося на варіанті трьох чи п'яти років мирних переговорів", — запропонував речник президента Туреччини.

Калин також заявив, що "російсько-українська війна — це війна між Росією та Заходом".

За його словами, "війна закінчиться тоді й лише тоді, коли між Росією та Заходом буде укладено нову велику угоду".

Мирні переговори між РФ та Україною: хто ще їх підтримує

Прес-секретар турецького лідера Ібрагім Калин не єдиний, хто наполегливо говорить про мирні переговори у російсько-українській війні.

Кемаль Киличдароглу, якого називають головним конкурентом чинного турецького лідера на майбутніх виборах, заявив про те, що у разі своєї перемоги вирішить протистояння між Україною та Росією.

"У короткостроковій перспективі нашим пріоритетом у політичних відносинах стануть завершення російсько-українського конфлікту та гарантування безпечного продовження дії Чорноморської зернової ініціативи", — сказав політик.

Переговори Росії та Туреччини: що про них відомо зараз

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин сказав про те, що дипломатичні відносини між Анкарою та Москвою продовжуватимуться.

Так, у четвер, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має поговорити телефоном з російським лідером Володимиром Путіним. Зокрема, політики говоритимуть і про російсько-українську війну. Офіційна Анкара продовжує пропонувати свою допомогу двом країнам у створенні мирних переговорів.

Нагадаємо, 25 березня представник президента Туреччини Ібрагім Калин 25 березня заявив, що Анкара може підтримати план Китаю щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, якщо Пекін для цього створить "фундамент для переговорів". За його словами, Захід погано прорахував ситуацію щодо антиросійських санкцій, оскільки вони лише допомагають зближенню Росії та Китаю.

Крім того, 25 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним вимагав припинення війни в Україні. Згідно з офіційною заявою, турецький лідер заявив про необхідність негайного припинення російсько-українського конфлікту шляхом переговорів.