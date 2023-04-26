Три или пять лет переговоров: Турция предложила свой вариант окончания войны в Украине (видео)

У Эрдогана заявили о готовности Анкары стать посредником в урегулировании военного конфликта, а главный конкурент турецкого лидера на будущих президентских выборах Кемаль Кылычдароглу пообещал завершить войну в Украине, если станет лидером государства.

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Турция призвала Украину и РФ как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы избежать еще тысячи жертв среди мирного населения во время боевых действий. Об этом в прямом эфире заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду, 26 апреля.

"Давайте проведем мирные переговоры до того, как погибнут тысячи людей. Главное — остановить кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", — сказал Калын.

По словам политика, мирные переговоры между двумя воюющими странами с посредничеством третьих стран помогут создать глобальное пространство безопасности.

"Давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров", — предложил спикер президента Турции.

Калын также заявил, что "российско-украинская война — это война между Россией и Западом".

По его словам, "война закончится тогда и только тогда, когда между Россией и Западом будет заключена новая большая сделка".

Мирные переговоры между РФ и Украиной: кто еще их поддерживает

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын не единственный, кто настойчиво говорит о мирных переговорах в российско-украинской войне.

Кемаль Кылычдароглу, которого называют главным конкурентом действующего турецкого лидера на предстоящих выборах, заявил о том, что в случае своей победы решит противостояние между Украиной и Россией.

"В краткосрочной перспективе нашим приоритетом в политических отношениях станут завершение российско-украинского конфликта и обеспечение безопасного продолжения действия Черноморской зерновой инициативы", — сказал политик.

Переговоры России и Турции: что о них известно сейчас

Пресссекретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал о том, что дипломатические отношения между Анкарой и Москвой будут продолжаться.

Так, в четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен поговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В частности политики будут говорить и о российско-украинской войне. Официальная Анкара продолжает предлагать свою помощь двум странам в организации мирных переговоров.

Напомним, 25 марта представитель президента Турции Ибрагим Калын 25 марта заявил, что Анкара может поддержать план Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине, если Пекин для этого создаст "фундамент для переговоров". По его словам, Запад плохо просчитал ситуацию относительно антироссийских санкций, поскольку они только помогают сближению России и Китая.

Кроме того 25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным потребовал прекращения войны в Украине. Согласно официальному заявлению турецкий лидер заявил о необходимости немедленного перекращения российско-украинского конфликта путем переговоров.