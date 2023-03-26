"Запад плохо просчитал ситуацию": Турция готова поддержать мирный план Китая

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что мирные инициативы Китая требуют тщательного изучения. Он убежден, что лучше 10 лет вести переговоры чем три или четыре года вести войну.

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Представитель президента Турции Ибрагим Калын 25 марта заявил, что Анкара может поддержать план Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине, если Пекин для этого создаст "фундамент для переговоров". По его словам, Запад плохо просчитал ситуацию относительно антироссийских санкций, поскольку они только помогают сближению России и Китая. Об этом турецкий политик рассказал в интервью телеканалу NTV.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Турция всегда придерживалась антивоенной политики, и поэтому считает, что мирные инициативы Китая требуют тщательного изучения. Кроме того Калын убежден, что лучше десять лет вести переговоры, чем три или четыре года вести войну, ведь в итоге все равно противоборствующим сторонам придется сесть за стол переговоров.

"Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это. Я сказал это в Вашингтоне, постоянно говорю европейцам: лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну. Чтобы люди не погибали. Ведь в итоге все равно придем к столу переговоров", — заявил пресс-секретарь.

Калын подчеркнул, что западные лидеры плохо проанализировали ситуацию на Востоке, поэтому политика, которая была направлена на разделение России и Китая зашла в тупик. Напротив, антироссийские санкции привели к более тесному сотрудничеству Москвы и Пекина.

"Я считаю, что Запад плохо проанализировал события на Востоке. Санкции против России толкают ее в сторону Китая. С самого начала они всегда говорили: "Давайте разделим Россию и Китай. Реальная опасность — это Китай". Эта политика зашла в тупик", — подчеркнул представитель Эрдогана.

Политик добавил, что многие политики в США выступают за продолжение военных действий в Украине, поэтому скорее всего война будет продолжаться.

"В Вашингтоне, если я оставлю в стороне некоторые имена из администрации и некоторых лидеров мнений, в целом царит провоенный настрой, особенно в контексте войны на Украине. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они хотят, чтобы война продолжалась, и, к сожалению, похоже, война будет продолжаться", — подытожил Калын.

Напомним, 25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным потребовал прекращения войны в Украине. Согласно официальному заявлению турецкий лидер заявил о необходимости немедленного перекращения российско-украинского конфликта путем переговоров.