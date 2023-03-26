"Захід погано прорахував ситуацію": Туреччина готова підтримати мирний план Китаю

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що мирні ініціативи Китаю потребують ретельного вивчення. Він переконаний, що краще 10 років вести переговори, ніж три чи чотири роки вести війну.

Related video

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин 25 березня заявив, що Анкара може підтримати план Китаю щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, якщо Пекін для цього створить "фундамент для переговорів". За його словами, Захід погано прорахував ситуацію щодо антиросійських санкцій, оскільки вони лише допомагають зближенню Росії та Китаю. Про це турецький політик розповів в інтерв'ю телеканалу NTV.

Прессекретар президента нагадав, що Туреччина завжди дотримувалася антивоєнної політики, і тому вважає, що мирні ініціативи Китаю потребують ретельного вивчення. Крім того, Калин переконаний, що краще десять років вести переговори, ніж три чи чотири роки вести війну, адже в результаті все одно протиборчим сторонам доведеться сісти за стіл переговорів.

"Якщо тут буде сформовано фундамент для переговорів, ми підтримаємо це. Я сказав це у Вашингтоні, постійно говорю європейцям: краще десять років вести переговори, ніж два, три, чотири роки вести криваву війну. Щоб люди не гинули. Адже в результаті все одно прийдемо до столу переговорів", — заявив прессекретар.

Калин підкреслив, що західні лідери погано проаналізували ситуацію на Сході, тому політика, яка була спрямована на поділ Росії та Китаю, зайшла в глухий кут. Навпаки, антиросійські санкції призвели до більш тісної співпраці Москви та Пекіна.

"Я вважаю, що Захід погано проаналізував події на Сході. Санкції проти Росії штовхають її у бік Китаю. Із самого початку вони завжди казали: "Давайте розділимо Росію та Китай. Реальна небезпека — це Китай". Ця політика зайшла в глухий кут", — підкреслив представник Ердогана.

Політик додав, що багато політиків у США виступають за продовження воєнних дій в Україні, тому швидше за все війна продовжуватиметься.

"У Вашингтоні, якщо я залишу осторонь деякі імена з адміністрації та деяких лідерів думок, загалом панує провоєнний настрій, особливо в контексті війни в Україні. Вони хочуть, щоб війна тривала. Вони хочуть, щоб війна тривала, і, на жаль, схоже, війна триватиме", — підсумував Калин.

Нагадаємо, 25 березня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним зажадав припинення війни в Україні. Згідно з офіційною заявою, турецький лідер заявив про необхідність негайного припинення російсько-українського конфлікту шляхом переговорів.