"Ми врятували світ": у МЗС Туреччини пояснили, чому не запроваджують санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Туреччини натякнув, що позиція країни у питанні російсько-української війни є найбільш об’єктивною у світі. Він заявив, що попри підтримку України турки мають ставити власні інтереси вище за все.

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Вчора, 20 квітня, міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу відповів, чому Туреччина не вводить санкції проти Росії. Він назвав позицію країни "збалансованою". Його заяву передали журналісти DHA.

"Чи є інша країна, крім нас, яка є збалансованою, об’єктивною, принциповою та здатною вести переговори з обома сторонами у цій українській війні? Чи підписали б угоду про зерно без нас? Ми врятували світ від продовольчої кризи", — сказав він.

Міністр заявив, що Туреччина є однією з найсильніших країн в НАТО та не відмовляється від своїх принципів, однак ставить інтереси народу вище за все. Чиновник підкреслив, що водночас турки "називають війну війною" та поважають територіальну цілісність України.

"Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?", — сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, 19 квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що Володимир Путін не приїде на відкриття атомної станції. Планувалося, що президент РФ візьме участь в церемонії завантаження ядерного палива.

Раніше, 17 квітня, голова Міноборони України Олексій Резніков попросив вибачення за порівняння втрат ЗСУ з кількістю загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині. Він виразив співчуття турецькому народу.