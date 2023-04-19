Путін передумав їхати на відкриття атомної станції "Аккую" у Туреччині, — ЗМІ

За словами турецького лідера Реджепа Ердогана, його російський колега буде присутній на заході з відеозв'язку, хоча раніше місцеві ЗМІ анонсували повноцінний візит глави Кремля.

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Президент Росії Володимир Путін не приїде на відкриття атомної станції "Аккую" в турецькому місті Гюльнар, а буде присутнім за допомогою відеозв'язку. Про це в середу, 19 квітня, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган місцевому телеканалу TRT Haber.

"Пан Путін буде присутній на церемонії в режимі відеоконференції. Перший енергоблок почне виробляти електроенергію. Десять відсотків електроенергії нашої країни забезпечуватиметься коштом цієї електростанції", — розповів Ердоган.

Очікувалося, що Путін мав безпосередню участь у церемонії завантаження ядерного палива на АЕС "Аккую".

За словами турецького президента, атомна електростанція запобігатиме імпорту природного газу. Усього на АЕС 4 енергоблоки, які будуть введені в експлуатацію з різницею в один рік. В Анкарі розраховують, що це принесе економіці країни 6,5 мільярда доларів.

Турецькі ЗМІ анонсували візит Путіна до Туреччини

27 березня турецьке видання DikGazete повідомляло, що візит Володимира Путіна до Туреччини запланований на 29 квітня. Тоді ЗМІ докладно розписали програму візиту російського президента:

обговорення питань російсько-турецького партнерства;

відвідування зони землетрус та іфтар із жертвами (вечірнє приймання їжі під час місяця Рамадан);

офіційне привітання Путіна з настанням місяця Рамадан;

спільне відкриття першого блоку атомної електростанції "Аккую".

Втім, вже 30 березня Ердоган не був так упевнений у візиті свого колеги. Як повідомляли місцеві ЗМІ, турецький лідер заявив, що Путін або приїде, або буде дистанційно — в режимі відеоконференції.

Будівництво АЕС "Аккую" у Туреччині

10 березня 2021 року президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайіп Ердоган 10 березня по телемісту дали старт будівництву третього блоку АЕС "Аккую".

Фото: Вікіпедія

АЕС "Аккую" споруджується за російським проєктом, що включає будівництво та введення в експлуатацію чотирьох енергоблоків з реакторами типу ВВЕР-1200. Угода про будівництво станції була підписана у травні 2010 року. Очікується, що станція видаватиме 10% енергії від загальних потреб країни.

Нагадаємо, 18 квітня російські ЗМІ повідомили, що "Пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним попередньо запланована на 8 червня поточного року і проходитиме у Гостиному дворі.