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Путін і Ердоган дали старт будівництву третього блоку АЕС "Аккую"

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Фото: скриншот

Перша в Туреччині АЕС повинна бути повністю побудована через два роки, до 100-річчя республіки.

Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган 10 березня до телемосту дали старт будівництву третього блоку АЕС "Аккую".

Станцію "Аккую" будує держпідприємство "Росатом" в турецькій провінції Мерсін на березі Середземного моря. Проектна потужність чотирьох енергоблоків з реакторами ВВЕР-1200 — 4,8 ГВт. Угода про будівництво станції Москва і Анкара уклали в травні 2010 року. Старт фактичного будівництва у квітні 2018 роки дали Путін і Ердоган. Тоді Путін висловив надію, що проект буде завершений у 2023 році, до 100-річчя утворення Турецької Республіки.

"Аккую" повинна стати першою атомною електростанцією в Туреччині і забезпечити до 10% потреб країни в електроенергії. Вартість проекту оцінюється в $20 млрд.

Це перший у світі проект АЕС, який реалізується за моделлю BOO (build-own-operate — "будуй-володій-експлуатуй"). Це означає, що Росія побудує станцію, володітиме нею та експлуатуватиме її.

туреччина, аес, Аккую, путін, Ердоган, початок, будівництво, фото
Проект АЕС "Аккую"

Нагадаємо, 10 лютого, Міністерство оборони Туреччини опублікувало на своєму сайті заяву, згідно з якою вони почали нову повітряну операцію на півночі Іраку проти прихильників забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).

Також ми писали, що в Туреччині почали серійне виробництво ударного дрона з українським двигуном.

А в грудні минулого року компанія громадянина Туреччини купила на онлайн-аукціоні золоторудну ділянку в Україні.