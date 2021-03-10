Путін і Ердоган дали старт будівництву третього блоку АЕС "Аккую"

Перша в Туреччині АЕС повинна бути повністю побудована через два роки, до 100-річчя республіки.

Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган 10 березня до телемосту дали старт будівництву третього блоку АЕС "Аккую".

Станцію "Аккую" будує держпідприємство "Росатом" в турецькій провінції Мерсін на березі Середземного моря. Проектна потужність чотирьох енергоблоків з реакторами ВВЕР-1200 — 4,8 ГВт. Угода про будівництво станції Москва і Анкара уклали в травні 2010 року. Старт фактичного будівництва у квітні 2018 роки дали Путін і Ердоган. Тоді Путін висловив надію, що проект буде завершений у 2023 році, до 100-річчя утворення Турецької Республіки.

"Аккую" повинна стати першою атомною електростанцією в Туреччині і забезпечити до 10% потреб країни в електроенергії. Вартість проекту оцінюється в $20 млрд.

Це перший у світі проект АЕС, який реалізується за моделлю BOO (build-own-operate — "будуй-володій-експлуатуй"). Це означає, що Росія побудує станцію, володітиме нею та експлуатуватиме її.

[ + – ] Проект АЕС "Аккую"

Нагадаємо, 10 лютого, Міністерство оборони Туреччини опублікувало на своєму сайті заяву, згідно з якою вони почали нову повітряну операцію на півночі Іраку проти прихильників забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).

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