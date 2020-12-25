Компания гражданина Турции купила на онлайн-аукционе золоторудный участок в Украине

Лот обошелся покупателю в 5,73 млн. грн

Государственная служба геологии и недр Украины впервые выставила и продала на онлайн-аукционе золоторудный лот, сообщается на сайте ведомства.

Желтоводский участок для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет приобрело ООО "Спис Україна", заплатив за него 5,73 млн грн при стартовой цене в 4,4 млн грн.

Согласно информации на сервисе YouControl, эта компания была создана в 2010 году и зарегистрирована во Львове, а ее конечным бенефециаром является гражданин Турции Чакмак Фират.

Желтоводский участок, площадью 1150,44 га, расположен вблизи города Жёлтые Воды в Днепропетровской области.

[ + – ] Желтоводский золоторудный участок Фото: 04868.com.ua

Кроме этого лота на аукцион были выставлены еще 12 спецразрешений. Больше всего в ходе торгов выросла стартовая цена лота с залежами марганцевых руд. За право пользоваться недрами соревновались семь участников, и его стоимость увеличилась более чем 53 раза — до 10 млн гривен. Победителем стала компания Юнайтед Энерджи, которую связывают с Игорем Коломойским.

Среди других позиций существенный рост продемонстрировала стоимость участка "Магнум" с подземными водами, подорожавший более чем в 21 раз: с 4697 гривен до 100 тысяч. Специальное разрешение на щелочные каолины участка "Орепы" продали за 5,78 млн. гривен, что в 20 раз больше начальной стоимости. Цена четырех янтарных лотов выросла в среднем в 12,5 раза.

Напомним, в ноябре в столице состоялся первый аукцион по продаже коммунальной земли. За 3,44 млн грн продан участок площадью 0,18 га в Голосеевском районе, на ул. Академика Заболотного, 160-Б.

А в Крыму 14 декабря ушел с молотка винзавод "Массандра", который купила "дочка" банка "Россия". Совладельцем последнего является близкий друг президента РФ Владимира Путина Юрий Ковальчук.