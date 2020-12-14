В оккупированном Крыму винзавод "Массандра" купила "дочка" банка Россия

Стоимость покупки предприятия составила 5 млрд 327 млн рублей.

В оккупированном Крыму продали крупнейший винзавод на полуострове – "Массандра". Об этом сообщает РИА Новости.

Обладателем 100% акций "Массандры" стало ООО "Южный проект", являющееся дочерней компанией банка "Россия". На аукционе стартовая цена составила 5,3 млрд рублей, в итоге винзавод продали за 5,327 млрд рублей.

В декабре 2017 года "Южный проект" приобрел крымский завод шампанских вин "Новый свет" за 1,5 млрд рублей.

"Массандра" является одним из крупнейших предприятий на постсоветском пространстве по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. Мощности винзавода расположены в Ялте. На винзаводе работает порядка 2800 человек. "Массандра" считается одним из старейших винзаводов Украины, в 1998 году его коллекцию вин занесли в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшую в мире.

О том, что в аннексированном Крыму решили продать винзавод "Массандра", стало известно в октябре. Оккупационный парламент Крыма одобрил включение акций "Массандры" в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2020 году.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, комментируя эту новость, заявил, что в список успешных судебных дел Украины против России может войти дело об ограблении крымского винзавода "Массандра". Резников заранее сказал, что все, кто будут участвовать в аукционе по приобретению завода вин "Массандра", станут нарушителями украинского законодательства.

В середине ноября российские власти выставили "Массандру" на аукцион.