Резников: "Все, кто хочет купить "Массандру", станут нарушителями закона"

14 декабря оккупационные власти Крыма хотят провести аукцион, на котором планируют продать винный завод "Массандра".

Вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заранее сказал, что все, кто будут участвовать в аукционе по приобретению завода вин "Массандра", станут нарушителями украинского законодательства, передает УНН.

"Есть такое понятие как "покушение на совершение преступления". Все, кто будут пытаться "купить" "Массандру", станут нарушителями закона. Ведь все они знают, что "Массандра" не принадлежит тем, кто сейчас пытается продать. Она украдена. Тот субъект, который незаконным способом вступит эту собственность, также присоединится к этому хищению. Против него будет применен весь возможный спектр мер реагирования, в том числе — на международном уровне", — рассказал Резников.

Он отметил, что уже есть прецеденты с выигранными судами по захваченной в Крыму собственности, в результате чего "захватчики вынуждены нести ответственность". Чиновник считает, что ни одна структура, имеющая репутацию за пределами Крыма не пойдет на покупку "Массандры", поскольку она, по словам Резникова, "гарантировано окажется под санкциями".

"Хочу подчеркнуть, что "Массандра" — это не просто производство, или земля, или какие-то другие активы. Это часть настоящего культурного наследия украинского Крыма, и Украины в целом, это уникальные коллекции вин и традиции виноделия. Это сложная экосистема. Есть реальная угроза, что все это просто уничтожат. Растянут. Ценные земли отдадут под застройку. Это точно не в интересах Крыма и крымчан", — сказал Резников.

По словам чиновника, к участникам аукциона возглавляемое им министерство будет применять следующие меры:

1) инициировать национальные санкции;

2) инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;

3) обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки.

Отметим, "Массандра" считается одним из старейших винзаводов Украины, в 1998 году его коллекцию вин занесли в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшую в мире.

О том, что в аннексированном Крыму решили продать винзавод "Массандра", стало известно в октябре. Оккупационный парламент Крыма одобрил включение акций "Массандры" в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2020 году.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, комментируя эту новость, заявил, что в список успешных судебных дел Украины против России может войти дело об ограблении крымского винзавода "Массандра".

В середине ноября российские власти выставили "Массандру" на аукцион. Его начальная стоимость — 5,3 млрд рублей. Прием заявок на участие в аукционе закончился 8 декабря, а торги запланированы на 11:00 14 декабря.