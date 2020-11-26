В Киеве начали проводить земельные торги. Первый доход – 3,4 млн грн

Новый состав Киевсовета может принять решение о продаже еще 51 земельного участка.

В столице состоялся первый аукцион по продаже коммунальной земли. За 3,44 млн грн продан участок площадью 0,18 га в Голосеевском районе, на ул. Академика Заболотного, 160-Б. Об этом сообщил Департамент земельных ресурсов КГГА.

Киевский горсовет ранее принял решение о продаже на торгах еще трех участков, расположенных по адресам:

ул. Жулянская, 7 в Голосеевском районе;

ул. Жулянская, 7-А в Голосеевском районе;

пер. Рощинский, 2 в Соломенском районе.

Департамент завершает подготовку указанных лотов для проведения торгов. Их общая начальная цена составляет около 13 млн грн.

Также еще 51 проект решений находится на рассмотрении Киевского городского совета. Общая площадь этих участков – 21,61 га, ожидаемые поступления – не менее 700 млн грн.

Решение по этим участкам должен принять новый состав горсовета, избранный на недавних выборах.

Напомним, по результатам местных выборов, в Киевсовет прошли семь партий: "Европейская солидарность", "Удар", "Единство", ОПЗЖ, "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".