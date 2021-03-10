Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС "Аккую"

Первая в Турции АЭС должна быть полностью построена через два года, к 100-летию республики.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта по телемосту дали старт строительству третьего блока АЭС "Аккую".

Станцию "Аккую" строит госпредприятие "Росатом" в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Проектная мощность четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 – 4,8 ГВт. Соглашение о строительстве станции Москва и Анкара заключили в мае 2010 года. Старт фактическому строительству в апреле 2018 года дали Путин и Эрдоган. Тогда Путин высказал надежду, что проект будет завершен в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики.

"Аккую" должна стать первой атомной электростанцией в Турции и обеспечить до 10% потребностей страны в электроэнергии. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд.

Это первый в мире проект АЭС, который реализуется по модели BOO (build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй"). Это означает, что Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

[ + – ] Проект АЭС "Аккую"

Напомним, 10 февраля, Министерство обороны Турции опубликовало на своем сайте заявление, согласно которому они начали новую воздушную операцию на севере Ирака против сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Также мы писали, что в Турции начали серийное производство ударного дрона с украинским двигателем.

А в декабре прошлого года компания гражданина Турции купила на онлайн-аукционе золоторудный участок в Украине.