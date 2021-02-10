Турция начала новую военную операцию против курдов на севере Ирака

Турецкие бомбардировщики провели ряд обстрелов укрытий и убежищ представителей Рабочей партии Курдистана.

В среду, 10 февраля, Министерство обороны Турции опубликовало на своем сайте заявление, согласно которому они начали новую воздушную операцию на севере Ирака против сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Было установлено, что террористическая организация РПК, которая понесла тяжелые потери в результате успешных операций, проводимых турецкими вооруженными силами, по-прежнему продолжает действовать в некоторых районах на севере Ирака", — сказано на сайте Минобороны Турции.

Согласно заявлению турецкого оборонного ведомства, их военно-воздушные силы провели ряд обстрелов по локациям в районе Гара, где якобы находились укрытия и убежища курдов. В Минобороны отметили, что операция все еще продолжается. Она получила название "Pençe Kartal-2" ("Коготь орла-2").

Конфликт Турции с курдами, которые стремятся создать собственное государство Курдистан, длится десятилетиями. Отряды РПК на протяжении более 30 лет вели борьбу против Турции, жертвами которой стали не менее 40 тысяч человек.

Напомним, первый "Коготь орла" против сторонников РПК ВВС Турции провели в июне 2020 года. Та операция проводилась на территориях Синджара, Заба и других северо-восточных областей Ирака.

До этого Турция неоднократно проводила операции против курдских вооруженных формирований и РПК на в Ираке и в Сирии. Одна из них состоялась в ноябре 2019 года, еще одна — в августе того же года.