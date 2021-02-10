Туреччина почала нову військову операцію проти курдів на півночі Іраку

Турецькі бомбардувальники провели ряд обстрілів укриттів і притулків представників Робочої партії Курдистану.

У середу, 10 лютого, Міністерство оборони Туреччини опублікувало на своєму сайті заяву, згідно з якою вони почали нову повітряну операцію на півночі Іраку проти прихильників забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).

"Було встановлено, що терористична організація РПК, яка зазнала важких втрат у результаті успішних операцій, що проводяться турецькими збройними силами, як і раніше, продовжує діяти в деяких районах на півночі Іраку", — сказано на сайті Міноборони Туреччини.

Згідно із заявою турецького оборонного відомства, їхні військово-повітряні сили провели ряд обстрілів по локаціях у районі Гара, де нібито перебували укриття і притулки курдів. У Міноборони зазначили, що операція все ще триває. Вона отримала назву "Pençe Kartal-2" ( "Кіготь орла-2").

Конфлікт Туреччини з курдами, які прагнуть створити власну державу Курдистан, триває десятиліттями. Загони РПК протягом понад 30 років вели боротьбу проти Туреччини, жертвами якої стали не менше 40 тисяч осіб.

Нагадаємо: перший "Кіготь орла" проти прихильників РПК ВПС Туреччини провели в червні 2020 року. Та операція проводилася на територіях Синджару, Забу та інших північно-східних областей Іраку.

До цього Туреччина неодноразово проводила операції проти курдських збройних формувань і РПК в Іраку і Сирії. Одна з них відбулася в листопаді 2019 року, ще одна — у серпні того ж року.