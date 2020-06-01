Турция начала воздушную военную операцию против курдов на севере Ирака
В результате ударов "разрушены несколько убежищ, в которых прятались террористы"
Турция начала воздушную военную операцию против сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, заявили в Минобороны страны.
"Операция "Коготь Орла" началась", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. Комментарии под этим твитом отключены.
Воздушная операция проводится на территориях Синджара, Заба и других северо-восточных областей Ирака, которые, по утверждению турецких властей, РПК использует в качестве баз. В результате ударов турецких самолетов "разрушены несколько убежищ, в которых прятались террористы", передает агентство Anadolu.
Ранее Турция уже неоднократно проводила операции против курдских вооруженных формирований и РПК на севере Ирака и в Сирии. Последняя из них состоялась в августе 2019 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Турция не выполнила свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. "Наблюдательные посты турецких военных срослись с укрепрайонами террористов", – заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ.
- Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии. По его словам, операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных со стороны сил Асада.