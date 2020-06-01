Турция начала воздушную военную операцию против курдов на севере Ирака

В результате ударов "разрушены несколько убежищ, в которых прятались террористы"

Фото: Центр оперативного управления ВВС Турции во время атаки на курдов. АА

Турция начала воздушную военную операцию против сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, заявили в Минобороны страны.

"Операция "Коготь Орла" началась", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. Комментарии под этим твитом отключены.

Воздушная операция проводится на территориях Синджара, Заба и других северо-восточных областей Ирака, которые, по утверждению турецких властей, РПК использует в качестве баз. В результате ударов турецких самолетов "разрушены несколько убежищ, в которых прятались террористы", передает агентство Anadolu.

Ранее Турция уже неоднократно проводила операции против курдских вооруженных формирований и РПК на севере Ирака и в Сирии. Последняя из них состоялась в августе 2019 года.

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