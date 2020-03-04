Сидят в одних окопах. Минобороны РФ обвиняет Турцию в поддержке "террористов" в Сирии
2020-03-04 09:48:00
Ситуация в Идлибе обострилась 28 февраля, когда после атаки с воздуха погибли не менее 30 турецких военнослужащих
Турция не выполнила свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. "Наблюдательные посты турецких военных срослись с укрепрайонами террористов", – заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, согласно сочинским соглашениям 2018 года, Турция брала на себя обязательства по размежеванию и оттеснению сирийской оппозиции от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15–20 км. Вместо этого за 18 месяцев действия соглашения террористические организации "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"), "Исламская партия Туркестана" и "Хуррас ад-Дин" вытеснили силы умеренной оппозиции на север, к границе с Турцией.
Турция перебросила в Идлиб, по оценке Конашенкова, ударную группировку численностью в механизированную дивизию, а ее действия "никто на Западе не замечает". Он также сообщил о регулярных обстрелах и атаках на населенные пункты, расположенные рядом с российской авиабазой Хмеймим.
Напомним, ситуация в Идлибе обострилась 28 февраля, когда после обстрела с воздуха погибли не менее 30 турецких военнослужащих. Турция произвела ответную атаку на сирийские позиции. На 5 марта в Москве запланированы переговоры президентов России и Турции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли колонну. Погибли 33 турецких военных.
- В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.
- В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.
- Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных.
- Фрегаты Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" направляются в Средиземное море.