Сидят в одних окопах. Минобороны РФ обвиняет Турцию в поддержке "террористов" в Сирии

Ситуация в Идлибе обострилась 28 февраля, когда после атаки с воздуха погибли не менее 30 турецких военнослужащих

Турция не выполнила свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. "Наблюдательные посты турецких военных срослись с укрепрайонами террористов", – заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, согласно сочинским соглашениям 2018 года, Турция брала на себя обязательства по размежеванию и оттеснению сирийской оппозиции от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15–20 км. Вместо этого за 18 месяцев действия соглашения террористические организации "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"), "Исламская партия Туркестана" и "Хуррас ад-Дин" вытеснили силы умеренной оппозиции на север, к границе с Турцией.

Турция перебросила в Идлиб, по оценке Конашенкова, ударную группировку численностью в механизированную дивизию, а ее действия "никто на Западе не замечает". Он также сообщил о регулярных обстрелах и атаках на населенные пункты, расположенные рядом с российской авиабазой Хмеймим.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась 28 февраля, когда после обстрела с воздуха погибли не менее 30 турецких военнослужащих. Турция произвела ответную атаку на сирийские позиции. На 5 марта в Москве запланированы переговоры президентов России и Турции.

Как ранее сообщал Фокус: