Два фрегата РФ с крылатыми ракетами "Калибр-НК" идут в Средиземное море

Сегодня ночью войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных

Фрегаты Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" направляются в Средиземное море.

Об этом сообщает российский Интерфакс, ссылаясь на представителя ЧФ Алексея Рулева.

Рулев назвал перемещения фрегатов "плановым переходом" из Севастополя в Дальнюю морскую зону.

В "дальней морской зоне" "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" войдут в состав сил постоянной группировки ВМФ РФ.

Также известно, что в ходе передислокации экипажи фрегатов прошли учения в Черном море.

С 2019 года в Средиземном море задачи выполняет еще один фрегат ЧФ – "Адмирал Эссен".

Отмечается, что Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" уже неоднократно участвовали в российских операциях у берегов Сирии.

20 февраля ситуация в Идлибе обострилась: турецкая армия начала наступление на войска Асада с применением танков, артиллерии и спецназа. Вместе с Турцией военную операцию начали войска сирийской оппозиции.

Турция сообщила о гибели в Идлибе двух своих солдат и ранении еще четверых. Были ли эти потери следствием удара российской авиации, не уточнялось.

Накануне Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб не увенчались успехом, и предупредил, что военная операция турецких войск – это "вопрос времени".

Турецкий лидер также добавил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже, несмотря на провал переговоров с Россией.

Сегодня ночью войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.

22 октября в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.

По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет атаковать сирийские войска везде, на земле и в воздухе, если хотя бы еще один турецкий военный будет ранен.