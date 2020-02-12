Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над сирийским Идлибом

Анкара без колебаний ударит по целям, которые представляют прямую угрозу для своих военных

Турция будет атаковать сирийские войска везде, на земле и в воздухе, если хотя бы еще один турецкий военный будет ранен.

Об этом сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими партийцами, передает DPA.

По его словам, Анкара без колебаний ударит по целям, которые представляют прямую угрозу для турецких военных, пишет Daily Sabah.

"Самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно", – заверил он.

Эрдоган добавил, что достигнутые с президентом России Владимиром Путиным сочинские договоренности по Идлибу больше не действуют, так как президент Сирии Башар Асад и другие грубо нарушили его.

"Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов, если нашей армии будет нанесен ущерб", – сказал он.

Стоит отметить, в Идлибе в результате артиллерийского обстрела 10 февраля погибли пятеро турецких военнослужащих. Обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, устроила сирийская армия. Кроме того, 3 февраля под обстрелом погибли семь турецких военнослужащих и один гражданский специалист.

В ответ на это Турция нанесла массированный удар по сирийской армии, атаковав 115 целей. Были уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбит один вертолет.

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