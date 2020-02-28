Россия знала о дислокации убитых турецких военных, – Минобороны Турции

Министр обороны Хулуси Акар заявил, что удары по позициям турецких войск продолжались, несмотря на все предупреждения Анкары

В министерстве обороны Турции заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.

Об этом сообщает Anadolu.

"В момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в этом секторе не находились никакие вооруженные группировки оппозиции", – сообщили в турецком военном ведомстве.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что, удары по позициям турецких войск продолжались, несмотря на все предупреждения Анкары. По его словам, под огонь попали даже военные машинам скорой помощи.

"Турецкие военные, находившиеся в Идлибе с целью обеспечения перемирия и предотвращения гуманитарного кризиса в регионе, подверглись подлой атаке. Погибли 33 военнослужащих, 32 получили ранения", - сказал Акар.

"На фоне дипломатических и политических усилий по урегулированию сирийского конфликта, турецкие военные подверглись подлому нападению, на которое последует жесткий ответ", – заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

В Минобороны РФ ранее заявили, что турецкие военные, попавшие под обстрел в Идлибской зоне деэскалации, не должны были там находиться.

Представители российского Центра примирения враждующих сторон якобы постоянно запрашивали у турецких коллег координаты местонахождения их подразделений, находящихся рядом с районами боевых действий террористов.

Напомним, ночью войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

20 февраля ситуация в Идлибе обострилась: турецкая армия начала наступление на войска Асада с применением танков, артиллерии и спецназа. Вместе с Турцией военную операцию начали войска сирийской оппозиции.

Турция сообщила о гибели в Идлибе двух своих солдат и ранении еще четверых. Были ли эти потери следствием удара российской авиации, не уточнялось.

Накануне Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб не увенчались успехом, и предупредил, что военная операция турецких войск – это "вопрос времени".

Турецкий лидер также добавил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже, несмотря на провал переговоров с Россией.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.

22 октября в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.

По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.