Ердоган очікує на приїзд Путіна до Туреччини у квітні, — CNN

За словами президента Туреччини, російський лідер може приїхати на відкриття атомної електростанції на середземноморському узбережжі у місті Гюльнар.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що 27 квітня президент Росії Володимир Путін може прибути до республіки з офіційним візитом. Про це у четвер, 29 березня, повідомляє CNN Turk із посиланням на ефір місцевого телебачення.

За словами Ердогана, російський президент може приїхати на відкриття атомної електростанції "Аккую", яка будується на середземноморському узбережжі країни у місті Гюльнар.

"Вугільні електростанції та електростанція "Аккую" — обов'язкова умова для нас. Ми відкриємо лише одну з них 27-го числа… 27-го числа, можливо, приїде і пан Путін. Або ми зв'яжемося за допомогою онлайн-системи", — заявив Ердоган.

За словами турецького президента, для Анкари важливо подбати про накопичення електроенергії, щоб у майбутньому не стикатися із проблемами її дефіциту.

"Ми повинні подбати про це протягом найближчих 5 років. Світ зіткнувся з труднощами в галузі енергетики. Спочатку Німеччина вирішила закрити атомні електростанції. Сказавши, що цього хоче Європа, Німеччина через деякий час повернулася до атомної енергії. Вугілля було дуже важливим для них. Вони почали використовувати вугілля. Ми не потрапимо до їхньої ситуації", — зазначив Ердоган.

Будівництво АЕС "Аккую" в Туреччині

Модель майбутньої АЕС "Аккую" Фото: Википедия

Згідно з Вікіпедією, АЕС "Аккую" споруджують за російським проєктом, що передбачає будівництво і введення в експлуатацію чотирьох енергоблоків із реакторами типу ВВЕР-1200. Угоду про будівництво станції було підписано в травні 2010 року. Очікується, що станція видаватиме 10 % енергії від загальних потреб країни.

Нагадаємо, 25 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним вимагав припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Раніше, 24 лютого, у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Ердоган запропонував Україні допомогу у наближенні до світу.