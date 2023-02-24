"Припинення вогню та діалог": Ердоган запропонував Україні допомогу в наближенні миру

В адміністрації турецького президента зазначили, що Анкара готова робити посильний внесок у завершення російсько-української війни.

Related video

У п'ятницю, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом на тлі першої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомляє видання Anadolu з посиланням на Управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини.

Повідомляється, що глави двох країн обмінялися думками щодо ситуації в Україні після року великої війни.

"Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посильного внеску в наближення миру та врегулювання ситуації на основі припинення вогню та діалогу", — йдеться у публікації.

Зеленський та Ердоган також обговорили наслідки руйнівних землетрусів у Туреччині з епіцентром у Кахраманмараші. Турецький лідер висловив подяку українському колезі за солідарність на тлі стихійного лиха.

Нагадаємо, що 10 січня голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Анкара підтримує українську "формулу миру", представлену Володимиром Зеленським на саміті G20 в Індонезії.

Чавушоглу також заявив, що Росія демонструє готовність до переговорів. На думку міністра, російсько-українська війна має завершитись дипломатичним шляхом.

Фокус також писав про те, що 5 січня Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої турецький президент наголосив на ролі Анкари у просуванні діалогу між Росією та Україною.

Ще ми писали про те, що 20 лютого Мевлют Чавушоглу спростував інформацію про те, що щонайменше 13 турецьких фірм минулого року експортували до Росії товари на загальну суму не менше 18,5 млн. доларів в обхід санкцій. Йшлося про хімікати, мікрочіпи та інші товари, які можуть бути використані у військовій промисловості РФ.