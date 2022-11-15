Без компромісів із совістю: Зеленський на саміті G20 назвав 10 пунктів "формули миру"
За словами глави держави, настав час припинити війну РФ проти України. Для цього Москва має не на словах, а на ділі підтвердити територіальну цілісність України та вивести свої війська з її території.
Президент України Володимир Зеленський взяв участь на саміті "Великої двадцятки" у форматі онлайн. Під час свого виступу глава держави звернувся до учасників та озвучив умови для припинення війни в Україні. Зокрема Зеленський заявив, що Україна не погодиться на "Мінськ-3" і не йтиме на компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.
У зверненні до саміту G-20 український президент підкреслив, що настав час покінчити з руйнівною війною і для її закінчення Росія повинна не на словах, а на ділі підтвердити територіальну цілісність України, вивести війська з її території та виплатити компенсацію за завдану шкоду.
"Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальну дестабілізацію. Не буде жодних "Мінськ-3", які Росія порушить відразу ж після укладання", — заявив Зеленський.
Глава держави зазначив, що існує конкретний набір рішень, які можна втілити у життя, щоб справді досягти гарантованого миру.
"Я представив пропозиції таких рішень — конкретних і чесних. Україна пропонує провідним державам світу бути спільними творцями миру разом із нами", — сказав президент.
Повоєнна архітектура безпеки
Зеленський озвучив 10 ключових пунктів, необхідних для припинення війни та гарантованої безпеки України:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН, а також відновлення територіальної цілісності та світового порядку.
- Виведення російських військ та припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
За словами президента, коли всі пункти буде реалізовано, сторони мають підписати документ, який підтверджує закінчення війни.
Нагадаємо, сьогодні 15 листопада в Індонезії стартував саміт "Великої двадцятки", в якому беруть участь представники країн із найбільшими економіками у світі. Це 17-та зустріч, яка стане однією з ключових подій через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, рекордний стрибок цін на енергоносії та погрози голоду через зерновий шантаж Москви.