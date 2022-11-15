Без компромісів із совістю: Зеленський на саміті G20 назвав 10 пунктів "формули миру"

За словами глави держави, настав час припинити війну РФ проти України. Для цього Москва має не на словах, а на ділі підтвердити територіальну цілісність України та вивести свої війська з її території.

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь на саміті "Великої двадцятки" у форматі онлайн. Під час свого виступу глава держави звернувся до учасників та озвучив умови для припинення війни в Україні. Зокрема Зеленський заявив, що Україна не погодиться на "Мінськ-3" і не йтиме на компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

У зверненні до саміту G-20 український президент підкреслив, що настав час покінчити з руйнівною війною і для її закінчення Росія повинна не на словах, а на ділі підтвердити територіальну цілісність України, вивести війська з її території та виплатити компенсацію за завдану шкоду.

"Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальну дестабілізацію. Не буде жодних "Мінськ-3", які Росія порушить відразу ж після укладання", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що існує конкретний набір рішень, які можна втілити у життя, щоб справді досягти гарантованого миру.

"Я представив пропозиції таких рішень — конкретних і чесних. Україна пропонує провідним державам світу бути спільними творцями миру разом із нами", — сказав президент.

Повоєнна архітектура безпеки

Зеленський озвучив 10 ключових пунктів, необхідних для припинення війни та гарантованої безпеки України:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН, а також відновлення територіальної цілісності та світового порядку. Виведення російських військ та припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

За словами президента, коли всі пункти буде реалізовано, сторони мають підписати документ, який підтверджує закінчення війни.

Нагадаємо, сьогодні 15 листопада в Індонезії стартував саміт "Великої двадцятки", в якому беруть участь представники країн із найбільшими економіками у світі. Це 17-та зустріч, яка стане однією з ключових подій через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, рекордний стрибок цін на енергоносії та погрози голоду через зерновий шантаж Москви.