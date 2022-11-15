Без компромиссов с совестью: Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов "формулы мира"

По словам главы государства, пришло самое время прекратить войну РФ против Украины. Для этого Москва должна не на словах, а на деле подтвердить территориальную целостность Украины и вывести свои войска с ее территории.

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие на саммите "Большой двадцатки" в формате онлайн. В ходе своего выступления глава государства обратился к участникам и озвучил условия для прекращения войны в Украине. В частности Зеленский заявил, что Украина не согласится на "Минск-3" и не станет идти на компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

В обращении к саммиту G-20 украинский президент подчеркнул, что пришло самое время покончить с разрушительной войной и для ее окончания Россия должна не на словах, а на деле подтвердить территориальную целостность Украины, вывести войска с ее территории и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

"Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что существуют конкретный набор решений, которые можно воплотить в жизнь, чтобы действительно достичь гарантированного мира.

"Я представил предложения таких решений – конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть совместными творцами мира вместе с нами", — сказал президент.

Послевоенная архитектура безопасности

Зеленский озвучил 10 ключевых пунктов, необходимых для прекращения войны и гарантированной безопасности Украины:

Радиационная и ядерная безопасность; Продовольственная безопасность; Энергетическая безопасность; Освобождение всех пленных и депортированных; Выполнение Устава ООН, а также восстановление территориальной целостности и мирового порядка; Вывод российских войск и прекращение боевых действий; Возвращение справедливости; Противодействие экоциду; Недопущение эскалации; Фиксация окончания войны.

По словам президента, когда все пункты будут реализованы, стороны должны подписать документ, подтверждающий окончание войны.

Напомним, сегодня 15 ноября в Индонезии стартовал саммит "Большой двадцатки", в котором принимают участие представители стран с крупнейшими экономиками в мире. Это 17-я по счету встреча, которая станет одним из ключевых событий из-за полномасштабного вторжения России в Украину, рекордного скачка цен на энергоносители и угрозы голода из-за зернового шантажа Москвы.