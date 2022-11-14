В Индонезии 15 ноября начнется саммит G20: программа и главные участники (фото)

Саммит "большой двадцатки" в 2022 году на Бали — одно из основных событий в мире из-за полномасштабной войны России в Украине. Индонезия посылает Западу сигналы о смягчении критики РФ, а Великобритания обещает бросить вызов лично Владимиру Путину.

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В Индонезии на Бали 15 ноября стартует саммит G20. Это будет 17-я по счету встреча глав стран "Большой двадцатки", представляющие крупнейшие экономики в мире.

"Большая двадцатка" — это объединение представителей Евросоюза и 19 государств (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, Южная Африка, Япония, Саудовская Аравия).

В этом году саммит G20 станет одним из ключевых событий из-за полномасштабного вторжения России в Украину, рекордного скачка цен на энергоносители и угрозы голода из-за зернового шантажа Москвы.

Путин не приедет на саммит G20, Байден готов "решать проблемы"

Президент РФ почти в последний момент отказался от поездки на Бали, он не присоединится к встрече онлайн. Российскую делегацию представит глава МИД Сергей Лавров, он прибыл на Бали 13 ноября.

В этот же день в Индонезию прилетел Джо Байден и ряд других лидеров. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что решение Путина не приехать на саммит говорит само за себя.

"Путин принял решение по своим причинам под давлением, под которым он оказался… Соединенные Штаты будут там, чтобы занять твердую позицию. Мы считаем, что в контрасте с Путиным пребывание президента Байдена демонстрирует его готовность засучить рукава и помочь решать проблемы. Отсутствие Путина говорит само за себя, мне нечего добавить к этому", — прокомментировал он.

У Байдена изначально заявили, что переговоров с российским президентом не будет. Американский госсекретарь Энтони Блинкен также не планирует говорить с Лавровым.

Владимир Зеленский готовится к G20

Президент Украины Владимир Зеленский представит позицию страны на саммите "Большой двадцатки" онлайн.

[ + – ] Зеленский представит позицию Украины на саммите "Большой двадцатки"

"Очень активно готовимся к очень важной неделе для Украины. Дипломатической неделе. Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии. Наша позиция будет представлена очень содержательно", – говорил президент в вечернем видеообращении 13 ноября.

Глава государства обратится к лидерам стран G20 во вторник, 15 ноября.

Накануне саммита G20 в СМИ появилась информация, что Салливан во время встречи с Зеленским поднимал вопрос о дипломатическом урегулировании войны. Советник Байдена, возможно, пытался проверить готовность Киева сесть за стол переговоров с Москвой.

Настроения других участников G20

Высокопоставленные политики в Индонезии и ее президент Джоко Видодо посылают Западу сигналы о смягчении критики России за развязанную ей войну в Украине.

[ + – ] Джоко Видодо считает личным успехом подписания декларации G20

В Индонезии опасаются, что по итогам саммита не будет совместного заявления, пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Давление, по данным собеседников, оказывают на чиновников из США, Европы, Австралии, Канады и Японии. Видодо считает личным успехом подписания декларации G20, сказал один из дипломатов.

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет бросить вызов Путину на саммите G20, пишет газета The Daily Telegraph.

[ + – ] Риши Сунак хочет бросить вызов Владимиру Путину на саммите G20 Фото: Sputnik

"Война Путина вызвала опустошение в мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы разоблачим путинский режим и покажем крайнее презрение России", — заявил он.

По словам Сунака, Великобритании вместе с союзниками, в отличие от России, будут работать над решением мировых проблем. Также он призвал игнорировать выступления россиян на G20.

Отметим, что армия России может нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита G20. Лидер страны-агрессора любит "сакральные даты", подчеркивает командованик Воздушных сил ВСУ.

По данным западных аналитиков, Путин потерпел крупное поражение перед G20 — он отвел войска из Херсона, что говорит о серьезном провале России на фронте.

Зеленский ранее отказывался от участия в саммите G20, если там появится Владимир Путин. Глава Офиса президента Андрей Ермак полагает, что РФ стоит исключить из G20 за выход из "зерновой сделки" и шантаж мира голодом.