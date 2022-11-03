Зеленский отказался от участия в саммите G20, если там будет Путин (видео)

Президенты трех стран до сих пор не подтвердили участия в "Большой двадцатки". Офис президента Украины выступает за исключение РФ из объединения из-за ее выхода из "зерновой сделки" и шантаж голодом.

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Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите G20, если на него явится российский президент Владимир Путин. Об этом Зеленский сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу.

Семнадцатая встреча глав государств G20 запланирована на 15–16 ноября в Индонезии, на острове Бали.

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер России будет участвовать в саммите G20, то Украина — не будет", — отметил Зеленский.

Украинский лидер сказал, что не следит за участием других членов "Большой двадцатки". По словам главы государства, представители Украины готовятся к предстоящему саммиту и сегодня он обсуждал это с президентом Индонезии Джоко Видодо.

"Увидим, как будет в будущем. Сегодня я разговаривал с президентом Индонезии, мы поддерживаем отношения. Во всяком случае, мы были сегодня приглашены. Увидим. Несколько дней осталось", — резюмировал Зеленский.

По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, Россию надо исключить из G20 за выход из "зерновой сделки" и шантаж мира голодом.

"Россия снова пытается шантажировать мировое сообщество продовольственным кризисом. Этой стране не место в G20", — отмечал чиновник.

Саммит G20 в Индонезии — кто уже подтвердил участие

Видодо ранее говорил, что президенты 3 стран до сих пор не подтвердили участия в саммите G20. Имена и страны он называть не стал. По предварительным данным индонезийских властей, участие в саммите подтвердили не менее 17 президентов.

Известно, что президент США Джо Байден подтвердил свое присутствие — он будет находиться на Бали с 13 по 16 ноября.

"Можно сказать, что число лидеров G20, подтвердивших участие в саммите на Бали, достаточно велико", — прокомментировал он.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди 31 октября говорила, что бразильский президент Жаир Болсонару еще не подтвердил присутствие на саммите G20 из-за всеобщих выборов в стране. Новый президент должен вступить в должность 1 января 2023 года.

Европейские дипломаты ранее думали, что центральной темой саммита G20 станет "зерновая сделка". Путин, по их сведениям, будет давить на членов Большой двадцатки.

В администрации российского президента говорили, что вместо Путина на саммит может явиться премьер-министр России Михаил Мишустин. В Джакарте ждут участие в саммите как Путина, так и Зеленского.