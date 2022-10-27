"Способ сохранить карты": Путин думает, что нашел метод давления на страны G20, — Reuters

По словам европейского дипломата, лидеры G20 будут подталкивать Путина к продлению зернового соглашения и он захочет этим воспользоваться.

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Президент РФ Владимир Путин, вероятно, будет давить на стран-членов Большой двадцатки зерновой сделкой. Об этом заявил анонимный европейский дипломат информационному агентству Reuters.

По его словам, Путин ждет, чтобы воспользоваться своим шансом на саммите G20, который пройдет в Индонезии. Кремль, который еще не подтвердил, что Путин примет участие, отказался от немедленных комментариев.

"Сделка по зерну будет центральной темой этого саммита G20, и все будут пытаться убедить Путина продлить ее", — сказал журналистам источник.

По его словам, в конечном итоге, сказал дипломат, Россия позволит продлить сделку на четыре месяца или даже продлить ее на более длительный срок.

"Это способ для русских сохранить карты на саммите G20, но пролонгация или более долгосрочное продление зерновой сделки им ничего не стоит", — сказал он.

Издание пишет, что зерновая сделка, заключенная при посредничестве ООН, имеет решающее значение для продовольственных рынков: она позволяет экспортировать зерно из Украины, одного из крупнейших в мире экспортеров этого товара. С момента заключения сделки 22 июля несколько млн тонн кукурузы, пшеницы, продуктов из подсолнечника, ячменя, рапса и сои были экспортированы из портов Черного моря Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Папа Римский предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Ватикане. Ватикан, по данным пропагандистов, также готов выступить посредником между Украиной и Россией для достижения мира.

Еще напомним, что Путин заявил, что в СНГ пытаются просочиться террористические группировки, включая ИГИЛ. По словам главы Кремля, после взрыва на Крымском мосту и "диверсии" на Курской АЭС в России надо повысить защиту инфраструктурных объектов.

Также сообщалось, что прямая конфронтация Путина с силовиками указывает на их растущее влияние в Кремле. По данным военных исследователей, руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пользуется зависимостью Путина от сил ЧВК, которые, вместе с тем, не отвечают за какую-либо конкретную область боестолкновений в Украине.