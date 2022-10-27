"Спосіб зберегти карти": Путін думає, що знайшов спосіб тиснути на країни G20, — Reuters

За словами європейського дипломата, лідери G20 підштовхуватимуть Путіна до продовження зернової угоди, і він захоче цим скористатися.

Related video

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, тисне на країн-членів Великої двадцятки зерновою угодою. Про це заявив анонімний європейський дипломат інформаційному агентству Reuters.

За його словами, Путін чекає, щоб скористатися своїм шансом на саміті G20, який пройде в Індонезії. Кремль, котрий ще не підтвердив, що Путін візьме участь, відмовився від негайних коментарів.

"Угода щодо зерна буде центральною темою цього саміту G20, і всі намагатимуться переконати Путіна продовжити її", — сказало журналістам джерело.

За його словами, зрештою, сказав дипломат, Росія дозволить продовжити угоду на чотири місяці або навіть продовжити її на більш тривалий термін.

"Це спосіб для росіян зберегти карти на саміті G20, але пролонгація або довгострокове продовження зернової угоди їм нічого не варте", — сказав він.

Видання пише, що зернова угода, укладена за посередництва ООН, має вирішальне значення для продовольчих ринків: вона дозволяє експортувати зерно з України, одного з найбільших у світі експортерів цього товару. З моменту укладання угоди 22 липня кілька млн тонн кукурудзи, пшениці, продуктів із соняшнику, ячменю, ріпаку та сої було експортовано з портів Чорного моря України.

Раніше Фокус повідомляв, що Папа Римський запропонував Путіну та Зеленському провести переговори у Ватикані. Ватикан, за даними пропагандистів, також готовий виступити посередником між Україною та Росією задля досягнення миру.

Ще нагадаємо, що Путін заявив, що в СНД намагаються просочитися терористичні угруповання, включаючи ІДІЛ. За словами глави Кремля, після вибуху на Кримському мості та "диверсії" на Курській АЕС у Росії треба підвищити захист інфраструктурних об'єктів.

Також повідомлялося, що пряма конфронтація Путіна з силовиками вказує на їх зростаючий вплив у Кремлі. За даними військових дослідників, керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин користується залежністю Путіна від сил ПВК, які водночас не відповідають за будь-яку конкретну сферу зіткнень в Україні.