Путін заявив, що в СНД намагаються просочитися терористичні угруповання, включаючи ІДІЛ (відео)

За словами глави Кремля, після вибуху на Кримському мості та "диверсії" на Курській АЕС у Росії треба підвищити захист інфраструктурних об'єктів.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що до країн СНД намагаються потрапити терористичні угруповання, включаючи бойовиків Ісламської Держави (раніше ІДІЛ). Про це глава держави-агресора заявив на сьогоднішній зустрічі з керівниками силових структур та спецслужб країн Співдружності незалежних держав.

Як вважає російський лідер, у країнах СНД необхідно припиняти "розповзання іноземних найманців із бойовим досвідом".

Він також зазначив, що в союзних державах нібито продовжуються спроби організувати "кольорові революції" та штучно розпалюються конфлікти.

Серед іншого, Путін наголосив, що після вибуху на Кримському мості і так званій "диверсії" на Курській АЕС (ФСБ Росії повідомило про те, що 4, 9 та 12 серпня "українські диверсанти" нібито підірвали шість опор ЛЕП, пов'язаних із Курською АЕС), у Росії необхідно підвищити захист інфраструктурних об'єктів.

"Підвищені заходи безпеки повинні бути вжиті щодо критично важливої транспортної та енергетичної інфраструктури", — прокоментував глава Кремля.

За його словами, ці об'єкти, а також місця масового скупчення людей у РФ мають бути максимально захищені.

Нагадаємо, американський журналіст Девід Андельман вважає, що у Володимира Путіна на найближчий час є дві основні цілі — відвернути увагу росіян від провалів на фронті і тягнути час. Глава Кремля сподівається, що важка зима змусить Захід відмовитись від допомоги Києву.

Раніше колишній співробітник ЦРУ Ден Гоффман заявив, що не бачить ознак того, що Путін страждає на рак або якесь інше серйозне захворювання. За словами Гоффмана, Путін "помирає" у тому сенсі, що його вплив у Кремлі послабшав як ніколи раніше, безпека його режиму під загрозою.