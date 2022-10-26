Путін "помирає" фігурально: його вплив у Кремлі значно послабшав, — ексрозвідник

За словами колишнього агента ЦРУ Дена Гоффмана, президент РФ розуміє, що вина за провалену військову операцію лежить на ньому. Майбутнє режиму під загрозою, і в цьому криється головна небезпека.

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Колишній співробітник ЦРУ Ден Гоффман заявив, що не бачить ознак того, що російський президент Володимир Путін страждає на рак або якесь інше серйозне захворювання. Про це повідомляє Fox News.

Немає підтверджень того, що з фізичним здоров'ям російського президента щось не так. Але страждає на його військова кампанія, саме тому він пішов на анексію українських територій і вперше з часів Другої світової оголосив у Росії мобілізацію.

За словами Гоффмана, фігурально кажучи, Путін помирає в тому сенсі, що його вплив у Кремлі послабшав як ніколи раніше, безпека його режиму під загрозою.

"Саме це робить його таким небезпечним. Як вийти зі становища, що склалося? Перед нами складний виклик, тому що Путін не хоче віддавати контроль над країною, і він розуміє, що вина за провалену військову операцію — на ньому", — сказав Гоффман.

"Тепер він намагається обрушити пекло на українських громадян. Українці, зі свого боку, не складуть зброю та продовжуватимуть битися", — додав колишній співробітник ЦРУ.

Раніше Фокус повідомляв, що родичі турбуються про здоров'я Путіна, який через постійну нудоту й напади кашлю схуд на 8 кг. За даними журналістів, у президента РФ поганий апетит та інші симптоми, викликані прийомом медикаментів і дієтою в разі онкології.

Нагадаємо, що ЗС РФ вербує 10 000 афганських спецназівців, які пройшли підготовку з інструкторами зі США та Великобританії. Після виходу американців із Афганістану співробітники Корпусу командос Афганської національної армії залишилися без роботи й тепер можуть стати легкою мішенню російських вербувальників, які шукають їх у месенджерах WhatsApp і Signal.