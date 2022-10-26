Путин "умирает" фигурально: его влияние в Кремле значительно ослабло, — экс-разведчик

По словам бывшего агента ЦРУ Дена Хоффман, президент РФ понимает, что вина за проваленную военную операцию лежит на нем. Будущее режима под угрозой, и в этом кроется главная опасность.

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Бывший сотрудник ЦРУ Ден Хоффман заявил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин страдает раком или каким-либо другим серьезным заболеванием. Об этом сообщает Fox News.

Нет подтверждений тому, что с физическим здоровье российского президента что-то не так. Но страдает его военная кампания, именно поэтому он пошел на аннексию украинских территорий и впервые со времен Второй мировой объявил в России мобилизацию.

По словам Хоффман, фигурально выражаясь, Путин умирает в том смысле, что его влияние в Кремле ослабело как никогда прежде, безопасность его режима под угрозой.

"Именно это делает его столь опасным. Как выйти из сложившегося положения? Перед нами сложный вызов, потому что Путин не хочет отдавать контроль над страной, и он понимает, что вина за проваленную военную операцию — на нем", — сказал Хоффман.

"Теперь он пытается обрушить ад на украинских граждан. Украинцы, в свою очередь, не сложат оружие и будут продолжать сражаться", — добавил бывший сотрудник ЦРУ.

Ранее Фокус сообщал, что родственники беспокоятся о здоровье Путина, который из-за постоянной тошноты и приступа кашля похудел на 8 кг. По данным журналистов, у президента РФ плохой аппетит и прочие симптомы, вызванные приемом медикаментов и диетой при онкологии.

Напомним, что ВС РФ вербует 10 000 афганских спецназовцев, которых прошли подготовку с инструкторами из США и Великобритании. После выхода американцев из Афганистана сотрудники Корпуса коммандос Афганской национальной армии остались без работы и теперь могут стать легкой мишенью российских вербовщиков, которые ищут их в мессенджерах WhatsApp и Signal.