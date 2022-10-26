Путин заявил, что в СНГ пытаются просочиться террористические группировки, включая ИГИЛ (видео)

По словам главы Кремля, после взрыва на Крымском мосту и "диверсии" на Курской АЭС в России надо повысить защиту инфраструктурных объектов.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в страны СНГ пытаются попасть террористические группировки, включая боевиков Исламского Государства (ранее ИГИЛ). Об этом глава страны-агрессора заявил на сегодняшней встрече с руководителями силовых структур и спецслужб стран Содружества независимых государств.

Как считает российский лидер, в странах СНГ необходимо пресекать "расползание иностранных наемников с боевым опытом".

Он также отметил, что в союзных государствах якобы продолжаются попытки организовать "цветные революции" и искусственно разжигаются конфликты.

Среди прочего, Путин подчеркнул, что после взрыва на Крымском мосту и так называемой "диверсии" на Курской АЭС (ФСБ России сообщило о том, что 4, 9 и 12 августа "украинские диверсанты" якобы подорвали шесть опор ЛЭП, связанных с Курской АЭС), в России необходимо повысить защиту инфраструктурных объектов.

"Повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры", –– прокомментировал глава Кремля.

По его словам, эти объекты, а также места массового скопления людей в РФ должны быть максимально защищены.

Напомним, американский журналист Дэвид Андельман считает, что у Владимира Путина на ближайшее время есть две основные цели –– отвлечь внимание россиян от провалов на фронте и тянуть время. Глава Кремля надеется, что тяжелая зима заставит Запад отказаться от помощи Киеву.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ден Хоффман заявил, что не видит признаков того, что Путин страдает раком или каким-либо другим серьезным заболеванием. По словам Хоффмана, Путин "умирает" в том смысле, что его влияние в Кремле ослабело как никогда прежде, безопасность его режима под угрозой.